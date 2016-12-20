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ضبط شخصين وبحوزتهما 45 كيلو بانجو بدمياط

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ضبط شخصين وبحوزتهما 45 كيلو بانجو بدمياط ضبط شخصين وبحوزتهما 45 كيلو بانجو بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بدمياط، من ضبط كلا من مدحت و وشهرته مدحت الزعيم 30 عاما عاطل ومقيم بقرية أم الرزق مركز كفر سعد دمياط، وإبراهيم ف 35 عامًا عاطل ومقيم بمركز شربين الدقهلية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.


> وتمكنت القوات من ضبط المتهمين عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهما وبحوزتهما 45 كيلو بانجو و125 الف جنيه وهاتفين محمول وذلك اثناء قيادتهما سيارة رقم س ف و 3546 ملك وقياده الأول.


> وتم ضبط  رخصة السيارة ورخصة قيادة بإسم المتهم الأول وتحريز بطاقتا الرقم القومى الخاصة بالمتهمين أثناء تواجدهما بطريق دمياط بورسعيد بالقرب من مصنع الحناوى للأثاث دائرة مركز شرطة دمياط تحرر عن ذلك المحضر رقم 23626 جنايات مركز دمياط لسنه 2016.


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