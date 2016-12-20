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تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة الدقى

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تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة الدقى تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة الدقى

>كتب سليم على

قررت نيابة الدقى، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة مصورة أثناء مرورها بشارع التحرير بمنطقة الدقى.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها أحمد ثروت مدير النيابة، أن المتهم "أحمد.ع.س"، 32 عاما، سرق حقيبة "شيماء ط ح"، 25 عاما، مصورة بمدينة الإنتاج الإعلامى، أثناء مرورها بشارع التحرير بالدقى

كان المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى تلقى إخطارا، يفيد بأنه أثناء مرور الملازم أول أشرف محمد عوض الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة والقوة المرافقة بشارع التحرير بالدقى لتفقد الحالة الأمنية، استغاثت بهم "شيماء.ط.ح"، 25 عاما، مصورة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور أسرع نحوها وبسؤالها أكدت بقيام شخص مجهول بسرقتها وفر هاربا وعلى الفور قامت القوة بمطاردته وتمكنوا من ضبطه.


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