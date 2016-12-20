أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب محل بقالة بحوزته 34.5 طن "معسل" بدون فواتير فى قنا

Google+ Print
ضبط صاحب محل بقالة بحوزته 34.5 طن "معسل" بدون فواتير فى قنا ضبط صاحب محل بقالة بحوزته 34.5 طن "معسل" بدون فواتير فى قنا

>قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع ضباط قسم من صاحب محل بقالة بحوزته 34 طنا و500 كيلو معسل بدون فواتير.

كان اللواء صلاح حسان مدير امن قنا والعميد محمد هندي مدير مباحث المديرية من ضبط "عاطف.ع.ا.ق" 30 سنة ومقيم بدشنا بحوزته 34طنا و500 كيلو معسل مجهول المصدر وبدون فواتير ، و22 كيلو و500 جرام شاي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة لتتولي النيابة التحقيق.

كما تمكن ضباط قسم التموين بالتنسيق مع مباحث المديرية بقنا ،من ضبط تاجر جملة بحوزته 2 طنا و600 لتر مشروبات غذائية مجهولة المصدر، وتلقى مدير امن قنا أخطار يفيد ضبط تاجر جملة  يدعي "ممدوح.ر.ا"30 سنة مقيم بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، بحوزته 2طن و600 لتر مشروب غازية مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة لتتولي النيابة التحقيق.

و تمكن ضباط مباحث مديرية امن قنا من ضبط عامل مطلوب في قضية حريق عمد، بناحية قرية كوم يعقوب التابعه لمركز ابوتشت شمال المحافظة.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى أخطارا من العميد محمد هندي، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "اسماعيل.م.ا.ا" 45 سنة موظف ومقيم قرية كوم يعقوب ، ومطلوب في القضيةرقم 3829 حريق منزل  عمد في مشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية