ضبط صاحب محل بقالة بحوزته 34.5 طن "معسل" بدون فواتير فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع ضباط قسم التموين من صاحب محل بقالة بحوزته 34 طنا و500 كيلو معسل بدون فواتير.

كان اللواء صلاح حسان مدير امن قنا والعميد محمد هندي مدير مباحث المديرية من ضبط "عاطف.ع.ا.ق" 30 سنة ومقيم بدشنا بحوزته 34طنا و500 كيلو معسل مجهول المصدر وبدون فواتير ، و22 كيلو و500 جرام شاي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة لتتولي النيابة التحقيق.

كما تمكن ضباط قسم التموين بالتنسيق مع مباحث المديرية بقنا ،من ضبط تاجر جملة بحوزته 2 طنا و600 لتر مشروبات غذائية مجهولة المصدر، وتلقى مدير امن قنا أخطار يفيد ضبط تاجر جملة يدعي "ممدوح.ر.ا"30 سنة مقيم بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، بحوزته 2طن و600 لتر مشروب غازية مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة لتتولي النيابة التحقيق.

و تمكن ضباط مباحث مديرية امن قنا من ضبط عامل مطلوب في قضية حريق عمد، بناحية قرية كوم يعقوب التابعه لمركز ابوتشت شمال المحافظة.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى أخطارا من العميد محمد هندي، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط "اسماعيل.م.ا.ا" 45 سنة موظف ومقيم قرية كوم يعقوب ، ومطلوب في القضيةرقم 3829 حريق منزل عمد في مشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.