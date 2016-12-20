نائب رئيس جامعة دمياط: بدء التشغيل التجريبى لمبانى الجامعة الجديدة فى يناير

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور سيد دعدور نائب رئيس جامعة دمياط لشئون البيئة وخدمة المجتمع لـ"اليوم السابع" إن الجامعة بدأت الاستعداد للتشغيل التجريبى لمبانى الجامعة الجديدة بأرض الحرم الجامعى بدمياط الجديدة فى يناير المقبل.

وتقرر بدء انتظام الدراسة لعدد من طلاب الكليات بالمبانى الجديدة اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى وجارى مراجعة وسائل الحماية المدنية، وتم الاتفاق مع إدارة الحماية المدنية على توفير سيارة إطفاء بصفة يومية تكون معنية بخدمة الجامعة.

وأضاف دعدور أنه جار التعاقد مع إحدى شركات الأمن الكبرى المشهود لها بسابقة أعمال تأمين المنشآت الحيوية لتتولى تأمين مبانى الحرم الجامعى الجديد والعمل جنبا إلى جنب مع الأمن الإدارى بالجامعة.