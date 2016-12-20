القبيسي تبحث التعاون مع رئيستي برلماني سورينام وناميبيا

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة رئيستي برلماني جمهورية سورينام، وجمهورية ناميبيا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد المحرزي وناعمة الشرهان عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت معاليها مع جينيفر جيرلنجز - سايمونز رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية سورينام ومارجريت منساح وليامز رئيسة مجلس الأمة لجمهورية ناميبيا نتائج أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي عقدت في أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر الحالي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل» وما تضمنته مخرجات القمة والمتمثلة بإعلان أبوظبي.

وأكدت معاليها أن القمة أرسلت رسالة للعالم مفادها أن دور المرأة في البرلمانات لم يعد يقبل القوالب التقليدية مثل المساواة بين الجنسين أو إدماج المرأة في العمل البرلماني بل أصبحت تتولى صياغة حاضر ومستقبل الدول بجدارة.

وتناولت النقاشات خلال اللقاءين العديد من القضايا ذات الصلة بالشأن البرلماني ودور المرأة في العملية السياسية والتحديات التي تواجه النساء في مسيرتهن المهنية والسياسية وتبوئها لمواقع القيادة.

علاقات ثنائية

كما تم بحث العلاقات الثنائية على المستوى البرلماني ومختلف الصعد السياسية والاقتصادية.وأشادت رئيستا برلماني جمهورية سورينام وجمهورية ناميبيا بالدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في الفعاليات البرلمانية العالمية وبالتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم وفي نجاحها في استضافة القمة العالمية لرئيسات البرلمانات.