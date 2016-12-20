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سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرتي تفاهم

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سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرتي تفاهم سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرتي تفاهم

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين مكتب مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وشركة تطوير لإدارة وتشغيل الأنظمة والأصول المرورية، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والثانية بين وزارة الداخلية وسوق أبوظبي العالمي لتعزيز التعاون بين الطرفين في تبادل المعرفة والخبرات المؤسسية.

ووقع اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مذكرة التفاهم بين الوزارة وسوق أبوظبي العالمي، ووقعها من طرف السوق العالمي أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

كما وقع المذكرة الأخرى، نيابةً عن نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الدكتور منصور عبيد بن الشيخ المنصوري، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومن الطرف الثاني العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تطوير لإدارة وتشغيل الأصول والأنظمة المرورية، وذلك بحضور العقيد مهندس وليد علي المناعي، مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من الضباط.

ويتم بموجب مذكرة التفاهم بين مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وشركة تطوير لإدارة وتشغيل الأنظمة والأصول المرورية، تبادل التجارب والخبرات في المجالات التقنية والعملية التي تشمل الدراسة والبحوث الشرطية والأمنية، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة للجانبين، كما يعزز فرص التقدم لتحقيق رؤية الطرفين وإرضاء المتعاملين، وبناء جسور من التواصل بينهما، بما يكفل مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يعود بالنفع العام على مستوى الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم بين الوزارة وسوق أبوظبي العالمي، يتم التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والزيارات وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف القانوني وتوفير قواعد السلامة.

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