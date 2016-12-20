«وارش السعادة» تحفّز موظفي بلدية عجمان على العطاء وزيادة الرضا الوظيفي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن فكرة «وارش السعادة» هي إحدى الأفكار المبتكرة والمميزة للكوادر البشرية المواطنة ذات الكفاءات العليا والخبرة الواسعة، والتي تسعى لإسعاد غيرها وتحفيز الموظفين وتشجيعهم على العمل بأريحية وإدخال البهجة لقلوبهم لدعمهم والأخذ بأيديهم لمواصلة ساعات العمل بكل نشاط وحيوية.

وأوضح النعيمي أن الاهتمام بالموارد البشرية هو أهم أولويات الدائرة وهدف أساسي تسعى لتحقيقه، فهم أركان أساسية تستند إليهم الدائرة في ارتقائها وتميزها وتسعى بشكل دائم لدعمهم وتحفيزهم وانتهاج كافة الوسائل التي تحقق زيادة الإنتاجية الفعالة وتعزيز الجودة المطلوبة في كافة المهام المنوطة بالموظفين لذلك انبثقت فكرة وارش السعادة الذي يتيح للموظفين الاجتماع ببعضهم وتبادل الخبرات خارج جدران المكاتب وبعيداً عن أجواء العمل الروتينية لتحفيزهم على البذل والعطاء وزيادة الولاء والرضا الوظيفي.

وثمن النعيمي جهود الكوادر البشرية المواطنة والمؤهلة للعمل المبتكر والفريد ومواصلة ساعات العمل الشاق فضلاً على الرغبة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للخروج بمشاريع فريدة وإتمامها في وقت قياسي يفوق المتوقع، مثمناً الدور الهام للمشرفين على مشروع وارش السعادة الذي يتيح للموظفين قضاء برهة من الراحة في حرم الدائرة بعيداً عن قيود المكاتب ووسط أجواء طبيعية وهادئة لتحفيزهم على العمل وشحن طاقاتهم للعودة بحماس بأكبر لمزاولة أعمالهم المنوطة بهم.

وأفاد بأن الوارش جُهز بكافة مقومات الراحة والرفاهية لينعم الموظفون بقضاء أوقات سعيدة مليئة بالحماس والبهجة، حيث اعتمد المشرفون على المشروع وضع الألعاب الذهنية وألعاب التركيز لشحن الطاقات العقلية فضلاً على وجود العديد من الكتب في مختلف التخصصات والتي تنسجم مع كافة الأذواق والاحتياجات التي تهم الجميع، معرباً عن سعادته بافتتاح الوارش الذي يسعى لتحقيق السعادة المنشودة.

من جانبه قدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بالدائرة شرحاً تفصيلياً عن الوارش الذي استطاع إعادة استغلال الأماكن المهملة في الدائرة وغير المستخدمة لتضحى مكاناً جميلاً ومنصة للالتقاء وبوابة لإسعاد الموظفين.