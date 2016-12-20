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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام ألمانيا

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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام ألمانيا حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام ألمانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، جونتر جوزيف روير، قنصل عام جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

حضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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