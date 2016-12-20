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مجموعة "بوتيك وان" تفتتح متجراً جديداً في مدينة لندن!

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الإثنين 19-12-2016 17:41

على مدى العقد الماضي، تمكنت مجموعة "بوتيك 1" Boutique1 من احتلال مكانة فريدة في السوق بفضل الخدمات الاستثنائية التي توفرها لعلملائها وزبائها والأزياء الراقية التي تقدمها بمفهوم مختلف في كافة متاجرها التي تضم عدداً من العلامات التجارية وعبر متجرها الإلكتروني أيضاً. وبفضل النجاحات المستمرة قررت المجموعة أن تفتتح فرعاً جديداً لها في مدينة "لندن" حيث سيضم المتجر الجديد مجموعة واسعة من الماركات العالمية منها مصممي لندن البارزين مثل "إيرديم" Erdem و"بيتر بيلوتو" Peter Pilotto و"رولان موريه" Roland Mouret و"روكساندا" Roksanda فضلاً على غيرهم من المصممين العالميين منهم "بروينزا وشولر" Proenza Schouler و"ميسوني" Missoni و"إيلي صعب" Elie Saab و"روزيتا غيتي" Rosetta Getty و"روزي أسولين" Rosie Assouline، و"روشاس" Rochas، و"أنتوني فاكاريلو" Anthony Vaccarello وغيرهم.
وقد حضر حفل افتتاح المتجر الكثير من مصممي الأزياء، ومن عارضات الأزياء، ونخبة المجتمع اللندني.

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سيدتي