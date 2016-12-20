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"كارت أحمر".. 4 تحذيرات لمتعاطى حقنة الروماتيزم "البنسلين"

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"كارت أحمر".. 4 تحذيرات لمتعاطى حقنة الروماتيزم "البنسلين" "كارت أحمر".. 4 تحذيرات لمتعاطى حقنة الروماتيزم "البنسلين"

>كتب بيتر إبراهيم

كثير من الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم يتعاطون حقنة البنسلين سواء لمدة قليلة أو كبيرة، لذلك يقدم لكم "اليوم السابع" معلومات مهمة عن حقنة البنسلين قبل تعاطيها، وتشمل:

 

1-البنسلين يضعف الفعالية لوسائل منع الحمل عن طريق الفم، وبالتالى يمكن أن يحدث حمل.

 

2-يحذر إضافة بنج أو كورتيزون لحقنة البنسلين عند إجراء اختبار الحساسية، لأن مثل هذه المواد تخفى أى رد فعل تحسسى للمادة الفعالة ويمكن أن تسبب الموت.

 

3-يحذر تناول حبوب أو حقن "الميثوتركسات" التى تعطى لمرضى الروماتويد، مع حقنة "البنسلين" لأنها تقلل من قدرة الجسم على التخلص من المادة الأولى وهذا يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة.

 

4-يحذر تناول عقار "الوبيورينول" المستخدم لعلاج حصوات الكلى والنقرس، مع حقنة البنسلين، لأنه يمكن أن يسبب رد فعل تحسسى للجلد.

 


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