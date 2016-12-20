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شاهد.. الإعلام الإثيوبى ينشر أحدث صور لموقع سد النهضة

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شاهد.. الإعلام الإثيوبى ينشر أحدث صور لموقع سد النهضة شاهد.. الإعلام الإثيوبى ينشر أحدث صور لموقع سد النهضة

>كتبت أسماء نصار

نشر عدد من الإعلاميين الإثيوبيين أحدث صور لموقع سد النهضة، والتى التقطت خلال زيارة الوفد السعودى للسد، برئاسة مستشار العاهل السعودى بالديوان الملكى أحمد الخطيب.

 

وتتضمن الصور حجم الإنشاءات فى السد، كما توضح عدم تخزين مياه فى بحيرة حتى الآن، حيث لم يتم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى، والتى من المتوقع البدء فى تخزينها الفيضان المقبل.

 

وذكر التليفزيون الإثيوبى الرسمى، أن مستشار العاهل السعودى التقى رئيس الوزراء هيلى ماريام ديسالين الجمعة، وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين فى مجال الطاقة

 

من جهته، دعا ديسالين إلى دعم مشروع سد النهضة ماديًا والاستثمار فى إثيوبيا، حسب التليفزيون الإثيوبى، مؤكداً رغبة بلاده فى التعاون مع السعودية فى مجالات الطاقة، والطرق، والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن التعاون فى مجال السياحة.

 

وقال الخطيب، إن "السعودية وإثيوبيا لديهما إمكانيات هائلة ستمكن البلدين من العمل معًا فى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما".

 

الجدير بالذكر أن زيارة الخطيب لإثيوبيا تعد الثانية لمسئولين سعوديين خلال أيام، حيث زارها الأسبوع الماضى وزير الزراعة السعودى عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى.

 

 

 

 

 

 

 

 


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