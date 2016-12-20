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وزير الخارجية القطرى يغادر القاهرة متوجهًا إلى إثيوبيا

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وزير الخارجية القطرى يغادر القاهرة متوجهًا إلى إثيوبيا وزير الخارجية القطرى يغادر القاهرة متوجهًا إلى إثيوبيا

>كتب محمد طنطاوى

غادر مطار القاهرة  الدولى، منذ قليل، محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطرى متوجهًا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب مشاركته فى الاجتماع الطارئ الذى عقد بجامعة الدول العربية، لبحث آخر تطورات الوضع فى حلب.

 

وتم إنهاء إجراءات سفر الوزير القطرى على متن الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا عبر صالة كبار الزوار بالمطار.

 

وكان وزير الخارجية القطرى قد أدان خلال كلمته أمام وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع، الأحداث الإرهابية التى حدثت فى كلًا من الأردن ومصر والصومال والعراق واليمن، وقال: أتقدم بخالص العزاء لتلك الدول على ضحايا الأحداث الإرهابية الاخيرة التى استهدفت هذه الدول الشقيقة.

 


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