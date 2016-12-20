وزير الخارجية القطرى يغادر القاهرة متوجهًا إلى إثيوبيا

وتم إنهاء إجراءات سفر الوزير القطرى على متن الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا عبر صالة كبار الزوار بالمطار.

وكان وزير الخارجية القطرى قد أدان خلال كلمته أمام وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع، الأحداث الإرهابية التى حدثت فى كلًا من الأردن ومصر والصومال والعراق واليمن، وقال: أتقدم بخالص العزاء لتلك الدول على ضحايا الأحداث الإرهابية الاخيرة التى استهدفت هذه الدول الشقيقة.