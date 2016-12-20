وزير خارجية لبنان: مدينة الإسكندرية الأكثر طلبات على استعادة الجنسية اللبنانية

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، أن مدينة الإسكندرية من أكثر المدن التى عليها اقبال كبير لاستعادة الجنسية اللبنانية من خلال الجالية التى تعيش بالمحافظة، مشيراً إلى أنها من ضمن الأسباب التى جعلته شغوفا لزيارة مدينة الإسكندرية ومقابلة مواطنيها الذين لديهم رغبة وحب لموطنهم الأصلى لبنان.

وأضاف خلال كلمته أن لبنان بحاجة لدعم مواطنيها فى المرحلة القادمة خاصة أنها نجحت فى الاستقرار فى مؤسسات الدولة وتغلبت على التعددية بالاستقرار والمحبة ،مطالباً مواطنيها بالاستثمار فى لبنان ودعمها فى كافة المجالات قائلاً " اشعر بالفخر عندما أجد مواطنين من أصول لبنانية ".