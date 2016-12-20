نقدم اليوم الثلاثاء 20/12/2016 لمواليد برج الجوزاء توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تحتاج لممارسة الرياضة يومين أسبوعيًا

يعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط والازدواجة، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى:

من الأفضل لك تحسين علاقاتك بزملائك فى العمل وعدم الدخول فى مشاكل جانبية قد تضعك فى أزمة مع مديرك، فاهتم بشغلك فقط وطور مهاراتك لتحسين الأوضاع السابقة.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تواجه صعوبة فى اتخاذ قرار حاسم فى علاقتك بشريك حياتك، فكر بهدوء واستمع لقلبك وعقلك معا وقيم تعاملتكما خلال الفترة الماضية وبناءً على ذلك اتخذ قرارك.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

تحتاج لممارسة الرياضة على الأقل مرتين فى الأسبوع، فجسمك يحتاج لتنشيط الدورة الدموية، ويمكنك ممارسة رياضة المشى لمذة نصف ساعة يوميا قبل الذهاب لعملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

تتخذ قرارا حاسما اليوم فيما يخص حياتك الخاصة، حاول ألا يؤثر على قرارك أى صديق، وفكر بهدوء بعيدا عن الانفعال لتصل إلى قرار لا يجعلك تندم عليه مستقبلا