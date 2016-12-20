حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج فى مهمة للعمل، ستحصل اليوم على تأشيرة للسفر إلى إحدى البلدان الأجنبية، أما إذا كنت تعمل بالفعل فى الخارج فليس من المتوقع أن تعود قريبًا إلى أرض الوطن.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

لديك أزمة نفسية مع شريك الحياة، حاول أن تكون واثق فى العلاقة أكثر من ذلك، ولا تستمع إلى أقوال المحيطين بك، عليك كذلك أن تكون على دراية بكل الأمور التى تخص شريك الحياة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

أزمة صحية جديدة تضرب جهازك الهضمى،عليك أن تخضع إلى كورس مكثف من العلاج، كذلك يجب تعديل نظامك الغذائى وممارسة التمارين الرياضية بإنتظام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.