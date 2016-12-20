حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

تساعد اليوم زميل لك فى العمل، تزداد شعبيتك بعد هذا الموقف، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية فى العمل نتيجة لما تقوم به فى العمل فى الفترة الأخيرة، أنت اليوم قادر على تحقيق النجاح الذى تتمناه.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

علاقة عاطفية جديدة فى الأفق، وعلى الرغم من أن هذا الشخص جيد للغاية إلا أن هناك الكثير من العقبات التى ستواجهك خلال هذه العلاقة، عليك أن تتخطى كل هذه الأزمات بسهولة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

قد تواجه اليوم بعد الأعراض الغريبة التى لن تجد لها أى تفسير طبى، ولكن من المفترض أن تمر هذه المرحلة بسلام، فقط عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء حتى تحافظ على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.