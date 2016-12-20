برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 20/12/2016.. لا تزيد من ثقتك فى نفسك حتى لا تأتى بنتائج عكسية

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة، شراء تذكرة يانصيب أو الاستثمار فى الأسهم ولديك فرصة كبيرة لربح جائزة كبرى وتحقيق صفقات رابحة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

الأشخاص الذين يتحركون بحرية تامة، لديهم أزمة كبيرة فى تقيدهم حاول أن تكون أكثر تماسكاً وحافظاً على حريتك بشكل عام، لكن بالطريقة التى لا تؤذى الآخرين.

على الصعيد الصحى ..

الأرق معانة كبيرة تؤثر على صحتك بشكل سلبى لا مفر منه، وتحتاج إلى أسلوب غذائى جديد واتباع لتعليمات الطبيب التى أهملتها طوال الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن تكون لديه الكثير من الثقة فى نفسك، ولكن يجب أن لا تكون ثقة مفرطة أو تهيمن، فى محاولة لفرض وجهات النظر الخاصة بك على الآخرين قد ينتهى بنتائج عكسية اليوم