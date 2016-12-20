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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص جيدة بانتظارك تحتاج الالتزام

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص جيدة بانتظارك تحتاج الالتزام حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص جيدة بانتظارك تحتاج الالتزام

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يعرف عن مواليده الاتزان الكبير والموضوعية حتى لو كانوا طرفا فى أى خصومة، مما يمكنهم من رؤية عيوبهم ومميزاتهم بوضوح شديد ومعالجة العيوب وأوجه القصور فى شخصيتهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

التخطيط الوظيفى الخاص بك ينذر بكارثة، أنت غير قادر على التماشى مع بيئة العمل من حولك ولا وضع خطط واقعية تنجز على أساسها العمل، فحاول أن تحصل على استشارة مهنية من ذوى الخبرة لا يوجد أى عيب فى هذا.

على الصعيد العاطفي:

بسبب حركة كوكب المريخ رغباتك العاطفية متأججة ومن المتوقع أن تأخذ خطوات متقدمة باتجاه شريك حياتك والانتقال بالعلاقة إلى مستوى أكثر تقدمًا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

هذا هو الوقت المناسب للتركيز على صحتك النفسية والروحية وأن تكرس وقتك فى البحث عن الأشخاص الذين يمنحونك طاقة إيجابية كبيرة حتى تتحسن صحتك الجسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

العديد من الفرص الجيدة فى انتظارك، ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الالتزام الذى يبدو أنه متوفر لديك خاصة هذه الأيام وفى هذه المرحلة من الزمن فاحرص على أن تلتقط إحدى الفرص وتتشبث بها.


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مصر 365

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