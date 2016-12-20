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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي.. أعد النظر فى مهاراتك العملية

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي.. أعد النظر فى مهاراتك العملية حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي.. أعد النظر فى مهاراتك العملية

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نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم لمواليد برج القوس المعروفين بذكائهم الاجتماعى الكبير وجاذبيتهم الشديدة ولكنهم معروفين أيضًا بحساسيتهم المفرطة وسرعة غضبهم.

برج القوس على الصعيد المهني:

العالم من حولك فى الحياة المهنية يتطور بسرعة كبيرة واليوم تدرك أن مهاراتك لم تعد موضع ترحيب مثلما كانت من قبل، وتحتاج لإعادة النظر فى ما تملك من مهارات وتطورها بسرعة وتتعلم مهارة جديدة تجعلك متميزا فى عملك كما كنت من قبل وتجعلك على قدم المساواة مع منافسيك.

على الصعيد العاطفي:

تكن اعجابا كبيرًا لشخص ما من فترة طويلة ولكن الخوف من المواجهة يجعلك تهدر وقتك ومشاعرك، حاول أن تكون أكثر شجاعة وتصارحه اليوم بمشاعرك ولا تخاف النتيجة مهما كانت.

برج القوس على الصعيد الصحي:

هناك احتمالات كبيرة بأن تعانى من الحمى فى الأيام المقبلة، وسيكون من الحكمة أن تحصل على عناية طبية فورية وأن تأخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

لديك ميل كبير نحو المغامرة وتريد أن تمضى فى طريقك الذى رسمته من فترة مضت مهما كانت النتيجة وأن تقهر كل العقبات فى طريقك عن طريق الإصرار وقوة الإرادة ولن يكون بإمكان أى شيء أن يعيق تقدمك اليوم.


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مصر 365

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