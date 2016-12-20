حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. رتب أولوياتك وخذ قسطًا من الراحة

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يشتهر أبنائه بالجرأة الشديدة والإقدام على المغامرات دون الكثير من التردد، ويعرف عنه أيضًا أنه قادر على إعادة حساباته فى حالة الخسارة وتقبلها بصدر رحب ثم الانطلاق منها وتحويلها إلى انتصار ولكن يعيبه العند الشديد والإصرار على رأيه.

برج الثور على الصعيد المهني:

تشعر اليوم بأنك مثقل بالكثير من المشاريع والمهام فى وقت واحد، ويومك يبدأ متأخرًا مما يجعلك تشعر بالانزعاج وعدم القدرة على الإنجاز، وتجد أنك وقعت فى حلقة مفرغة من العمل فقط تحتاج إلى تحديد أولوياتك واخذ قسط من الراحة إن أمكن.

على الصعيد العاطفي:

اليوم هو مناسب للحصول على فرصة ثانية فى ما يخص علاقاتك العاطفية حتى لو لم تتصرف بشكل جيد مع الشخص الذى تحبه، سيتفهمك شريكك ويحتويك كما يجب.

برج الثور على الصعيد الصحي:

قد تتعرض لاصابات طفيفة اليوم أو تكون عرضة لأمراض الحساسية ومن المتوقع أن يحدث لك حادث طفيف فعليك أن تكون حذرًا وبشكل عام سيكون يومك هادئًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

اليوم هو يوم جنى الثمار بعد عملك الشاق لفترة طويلة فى الأيام الماضية، وقد تتلقى الاعتراف بالجميل والاحترام من الأشخاص الذين تعمل معهم.