حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 20/12/2016

نقدم حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك للأبراج ليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 على الأصعدة المهنية والصحية والعاطفية وبشكل عام يشهد الصعيد المهنى لغالبية الأبراج ازدهارًا ولكن شؤونهم العائلية والعاطفية تحتاج إلى إعادة النظر فيها من جديد.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 20/12/2016.. لا تزيد من ثقتك فى نفسك حتى لا تأتى بنتائج عكسية

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة، شراء تذكرة يانصيب أو الاستثمار فى الأسهم ولديك فرصة كبيرة لربح جائزة كبرى وتحقيق صفقات رابحة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

الأشخاص الذين يتحركون بحرية تامة، لديهم أزمة كبيرة فى تقيدهم حاول أن تكون أكثر تماسكاً وحافظاً على حريتك بشكل عام، لكن بالطريقة التى لا تؤذى الآخرين.

على الصعيد الصحى ..

الأرق معانة كبيرة تؤثر على صحتك بشكل سلبى لا مفر منه، وتحتاج إلى أسلوب غذائى جديد واتباع لتعليمات الطبيب التى أهملتها طوال الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن تكون لديه الكثير من الثقة فى نفسك، ولكن يجب أن لا تكون ثقة مفرطة أو تهيمن، فى محاولة لفرض وجهات النظر الخاصة بك على الآخرين قد ينتهى بنتائج عكسية اليوم

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى ..تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

أيامك القادمة ستشهد أزمة مالية كبيرة، وتحتاج إلى تقليل نفقاتك بشكل ضرورى حتى تستطيع ان تخرج من هذه الأزمة دون أن تضطر إلى البحث عن مهنة إضافية.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

لديك حس دعابة مميز، وكثير من الأشخاص ينجذبون لك بسبب هذا الحس، لكن لا تظهر انفعالك مع الأشخاص بشكل دائم حتى لا تؤخذ انطباعات التفاهة عنك

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تأخذ الحماية الكافية ضد عدوى البرد والفيروسية والتهابات أخرى فى الجهاز التنفسى، ورغم ذلك إلا إنك لابد أن تبتعد عن أماكن الازدحام قدر المستطاع.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن يبتعد بنفسه عن الأجواء المزعجة التى تثير أعصابه وتخرجه عن إطار السيطرة الذى يحاول أن يضع نفسه فيه بشكل دائم.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي.. أعد النظر فى مهاراتك العملية

نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم لمواليد برج القوس المعروفين بذكائهم الاجتماعى الكبير وجاذبيتهم الشديدة ولكنهم معروفين أيضًا بحساسيتهم المفرطة وسرعة غضبهم.

برج القوس على الصعيد المهني:

العالم من حولك فى الحياة المهنية يتطور بسرعة كبيرة واليوم تدرك أن مهاراتك لم تعد موضع ترحيب مثلما كانت من قبل، وتحتاج لإعادة النظر فى ما تملك من مهارات وتطورها بسرعة وتتعلم مهارة جديدة تجعلك متميزا فى عملك كما كنت من قبل وتجعلك على قدم المساواة مع منافسيك.

على الصعيد العاطفي:

تكن اعجابا كبيرًا لشخص ما من فترة طويلة ولكن الخوف من المواجهة يجعلك تهدر وقتك ومشاعرك، حاول أن تكون أكثر شجاعة وتصارحه اليوم بمشاعرك ولا تخاف النتيجة مهما كانت.

برج القوس على الصعيد الصحي:

هناك احتمالات كبيرة بأن تعانى من الحمى فى الأيام المقبلة، وسيكون من الحكمة أن تحصل على عناية طبية فورية وأن تأخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

لديك ميل كبير نحو المغامرة وتريد أن تمضى فى طريقك الذى رسمته من فترة مضت مهما كانت النتيجة وأن تقهر كل العقبات فى طريقك عن طريق الإصرار وقوة الإرادة ولن يكون بإمكان أى شيء أن يعيق تقدمك اليوم.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. فرص جيدة بانتظارك تحتاج الالتزام

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يعرف عن مواليده الاتزان الكبير والموضوعية حتى لو كانوا طرفا فى أى خصومة، مما يمكنهم من رؤية عيوبهم ومميزاتهم بوضوح شديد ومعالجة العيوب وأوجه القصور فى شخصيتهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

التخطيط الوظيفى الخاص بك ينذر بكارثة، أنت غير قادر على التماشى مع بيئة العمل من حولك ولا وضع خطط واقعية تنجز على أساسها العمل، فحاول أن تحصل على استشارة مهنية من ذوى الخبرة لا يوجد أى عيب فى هذا.

على الصعيد العاطفي:

بسبب حركة كوكب المريخ رغباتك العاطفية متأججة ومن المتوقع أن تأخذ خطوات متقدمة باتجاه شريك حياتك والانتقال بالعلاقة إلى مستوى أكثر تقدمًا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

هذا هو الوقت المناسب للتركيز على صحتك النفسية والروحية وأن تكرس وقتك فى البحث عن الأشخاص الذين يمنحونك طاقة إيجابية كبيرة حتى تتحسن صحتك الجسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

العديد من الفرص الجيدة فى انتظارك، ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الالتزام الذى يبدو أنه متوفر لديك خاصة هذه الأيام وفى هذه المرحلة من الزمن فاحرص على أن تلتقط إحدى الفرص وتتشبث بها.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. رتب أولوياتك وخذ قسطا من الراحة

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يشتهر أبنائه بالجرأة الشديدة والإقدام على المغامرات دون الكثير من التردد، ويعرف عنه أيضًا أنه قادر على إعادة حساباته فى حالة الخسارة وتقبلها بصدر رحب ثم الانطلاق منها وتحويلها إلى انتصار ولكن يعيبه العند الشديد والإصرار على رأيه.

برج الثور على الصعيد المهني:

تشعر اليوم بأنك مثقل بالكثير من المشاريع والمهام فى وقت واحد، ويومك يبدأ متأخرًا مما يجعلك تشعر بالانزعاج وعدم القدرة على الإنجاز، وتجد أنك وقعت فى حلقة مفرغة من العمل فقط تحتاج إلى تحديد أولوياتك واخذ قسط من الراحة إن أمكن.

على الصعيد العاطفي:

اليوم هو مناسب للحصول على فرصة ثانية فى ما يخص علاقاتك العاطفية حتى لو لم تتصرف بشكل جيد مع الشخص الذى تحبه، سيتفهمك شريكك ويحتويك كما يجب.

برج الثور على الصعيد الصحي:

قد تتعرض لاصابات طفيفة اليوم أو تكون عرضة لأمراض الحساسية ومن المتوقع أن يحدث لك حادث طفيف فعليك أن تكون حذرًا وبشكل عام سيكون يومك هادئًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

اليوم هو يوم جنى الثمار بعد عملك الشاق لفترة طويلة فى الأيام الماضية، وقد تتلقى الاعتراف بالجميل والاحترام من الأشخاص الذين تعمل معهم.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج فى مهمة للعمل، ستحصل اليوم على تأشيرة للسفر إلى إحدى البلدان الأجنبية، أما إذا كنت تعمل بالفعل فى الخارج فليس من المتوقع أن تعود قريبًا إلى أرض الوطن.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

لديك أزمة نفسية مع شريك الحياة، حاول أن تكون واثق فى العلاقة أكثر من ذلك، ولا تستمع إلى أقوال المحيطين بك، عليك كذلك أن تكون على دراية بكل الأمور التى تخص شريك الحياة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

أزمة صحية جديدة تضرب جهازك الهضمى،عليك أن تخضع إلى كورس مكثف من العلاج، كذلك يجب تعديل نظامك الغذائى وممارسة التمارين الرياضية بإنتظام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي..

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

تساعد اليوم زميل لك فى العمل، تزداد شعبيتك بعد هذا الموقف، كما أنه من المتوقع أن تحصل على ترقية فى العمل نتيجة لما تقوم به فى العمل فى الفترة الأخيرة، أنت اليوم قادر على تحقيق النجاح الذى تتمناه.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

علاقة عاطفية جديدة فى الأفق، وعلى الرغم من أن هذا الشخص جيد للغاية إلا أن هناك الكثير من العقبات التى ستواجهك خلال هذه العلاقة، عليك أن تتخطى كل هذه الأزمات بسهولة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

قد تواجه اليوم بعد الأعراض الغريبة التى لن تجد لها أى تفسير طبى، ولكن من المفترض أن تمر هذه المرحلة بسلام، فقط عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء حتى تحافظ على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.

نقدم اليوم الثلاثاء 20/12/2016 لمواليد برج العقرب توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. يوم عمل شاق ملئ بالضغوط

يتميز برج العقرب، أحد الأبراج المائية، بصلابته وقوة تحمله على عكس ما يبدو عليه، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول العقرب الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى :

يوم عمل شاق مليئ بالضغوط والمهام الجديدة، عليك أن تكن أكثر تعاوناً مع أصدقائك فى العمل لإنجاز المهام الجماعية المطلوبة منكم فى أسرع وقت.

العقرب على الصعيد العاطفى :

اليوم تفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك تحل فيها مشكلاتكما السابقة والتوتر الذى أصاب علاقتكما، فاستغل ذكائك فى فتح مجالات جديدة بينكما وعدم تكرار المشكلات.

العقرب على الصعيد الصحى :

صحتك تبدو على ما يرام، ولكن لا تكتفى بمسكنات الصداع الذى يصاحبك خلال الفترة الأخيرة، فعليك استشارة الطبيب فى أسرع وقت.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تحقق إنجازاً هاماً فى عملك خلال الفترة المقبلة، عليك الابتعاد عن الكسل وتأجيل المهام، ومن الأفضل استمرار التواصل مع أصدقائك حتى لا تشعر بضغط العمل.

نقدم اليوم الثلاثاء 20/12/2016 لمواليد برج الجوزاء توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى ..تحتاج لممارسة الرياضة يومين اسبوعيا

يعد برج الجوزاء أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالتسلط والازدواجة، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى:

من الأفضل لك تحسين علاقاتك بزملائك فى العمل وعدم الدخول فى مشاكل جانبية قد تضعك فى أزمة مع مديرك، فاهتم بشغلك فقط وطور مهاراتك لتحسين الأوضاع السابقة.

الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تواجه صعوبة فى اتخاذ قرار حاسم فى علاقتك بشريك حياتك، فكر بهدوء واستمع لقلبك وعقلك معا وقيم تعاملتكما خلال الفترة الماضية وبناءً على ذلك اتخذ قرارك.

الجوزاء على الصعيد الصحى:

تحتاج لممارسة الرياضة على الأقل مرتين فى الأسبوع، فجسمك يحتاج لتنشيط الدورة الدموية، ويمكنك ممارسة رياضة المشى لمذة نصف ساعة يوميا قبل الذهاب لعملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

تتخذ قرارا حاسما اليوم فيما يخص حياتك الخاصة، حاول ألا يؤثر على قرارك أى صديق، وفكر بهدوء بعيدا عن الانفعال لتصل إلى قرار لا يجعلك تندم عليه مستقبلا