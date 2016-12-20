مذيع ألماني معروف يخرج عن المألوف ويعلن تضامنه مع حلب

ظهر المذيع الألماني المعروف دانيال أميناتي في موقف نادر أثناء تقديمه لآخر حلقة من برناامجه لهذا العام قبل الاحتفال بأعياد الميلاد، لابسا قميصا خاصا تضامنا مع حلب وتحدث بصورة مؤثرة عن الأوضاع في العالم.من النادر أن يتحدث مقدم برامج في ألمانيا عن مواضيع خارجة عن نطاق البرنامج الذي يقدمه. وخاصة إذا كان البرنامج الذي يقدمه يتابعه الملايين، مثل برنامج "تاف" الذي تبثه قناة "برو زيبن" الألمانية. لكن مقدم البرامج الألماني المعروف دانيال أميناتي قرر مخالفة هذه القاعدة وظهر لابسا قميصا في البرنامج كتب عليه "أنا حلب (je suis aleppo )".

وذكر دانيال في نهاية البرنامج أن هذه الحلقة هي الأخيرة له قبل الاحتفال بأعياد ميلاد السيد المسيح في ألمانيا. وأراد أن يوصل رسالة من خلال البرنامج وقال "أنا مجرد مقدم برامج صغير وأقدم برنامجا منوعا يتضمن أخبار (الصحافة الصفراء) لكني أمنع نفسي من القيام بالأعمال وكأن الأوضاع على ما يرام وكأنه لم يحدث شيء. الأوضاع ليست على ما يرام قبل أن نعرف أنه هنالك الكثير من الأشياء التي تجمعنا سوية، وهي أكثر من الأشياء التي تفرقنا. ونحن محظوظون لأننا لا نعيش في منطقة تتعرض للقنابل ولا يتعرض الناس فيها للموت بطريقة بشعة وتتعرض عائلات بأكملها للموت. وفي هذا السياق أتمنى للجميع احتفالا سعيدا بعيد الميلاد وخطابا توافقيا مع بعضكم البعض".

ولاقى خطاب أميناتي تعاطفا وتجاوبا كبيرا في ألمانيا. وشكر مقدم البرامج في صفحته على موقع فيسبوك محبيه ومعجبيه قائلا " أريد أن أشكركم لرسائلكم المليئة بالمحبة التي وصلتني بعد البرنامج. وأنا كما قلت مجرد مقدم برامج صغير، لكني استغليت المنصة المتاحة لي لأبين الأوضاع المأساوية غير المعقولة".

ودعا دانيال في ختام كلمته على فيسبوك للتبرع ودعم المحتاجين وإعلان التضامن مع مدينة حلب دون الإشارة إلى المدينة بالاسم وشراء قميص مثل الذي ارتداه، والذي سيخصص ريعه بالكامل للتبرع في الأعمال الخيرية.

يذكر أن دانيال أميناتي هو مقدم برامج معروف وولد في مدينة آخن من أم ألمانية وأب من أصول غانية. وكان يلعب كرة القدم في شبابه ولعب لفريق "أليمانيا آخن" ثم فريق الشباب في بايرن ميونيخ. لكنه ترك عالم الكرة مبكرا وانتقل إلى التلفزيون وقدم عدة برامج. ويقدم برنامج "تاف" في قناة "برو زيبن" منذ سنة 2009.

ز.أ.ب/ ع.ج (DW)

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