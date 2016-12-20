مجلس الأولمبية يجتمع الخميس المقبل ويناقش أزمة التايكوندو

كتب رامى ناجى

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، اجتماعا يوم الخميس المقبل، بمقر اللجنة، لمناقشة عدد من الأمور الهامة، أهمها موقف اتحاد التايكوندو بعد قرار الاتحاد الدولى للتايكوندو بإيقاف فرج العمرى رئيس الاتحاد المصرى، بسبب تجميد عضوية أحد أعضاء المجلس، وإجراء تعديلات فى اللائحة الداخلية.

وكان الاتحاد الدولى للتايكوندو قد أرسل 3 خطابات بإيقاف رئيس اتحاد التايكوندو، إلى كل من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى الاتحاد المصرى.

كما يناقش المجلس، كيفية البدء فى الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب القادمة فى الأرجنتين 2018، وتحديد الميزانية المالية المطلوبة لخطة الإعداد.