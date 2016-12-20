رضا البلتاجى: تلقيت رسائل تهديد من رئيس الزمالك.. و"مقدرتش" أحمى الحكام

كتب أحمد طارق

أكد رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام المستقيل، أنه تقدم باستقالته بعد أن شعر أن هناك اتجاها من قبل اتحاد الكرة بإقالته إرضاءً للأندية، مما دفعه لاتخاذ تلك الخطوة، معرباً عن استيائه من تحكم الأندية فى مصير الحكام، وأن الأجواء لا تساعد على النجاح.

أوضح البلتاجى، أنه تلقى رسائل تهديدات من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بالإضافة لرسائل يتهم فيها الحكام بتقاضى رشاوى، مشيراً إلى أن آخر رسالة وصلت إليه كانت بالأمس، قائلاً: "مرتضى منصور كان يتصل بى بعد كل مباراة أكثر من 10 مرات وكنت أرفض الرد عليه، ورفضت إخطار رئيس الاتحاد بهذا الأمر لعدم تحميله فوق طاقته، وبقول لرئيس الزمالك أنى متواجد غداً فى مجلس النواب وعليك أن تأتى لتنفذ تهديداتك".

تابع رئيس لجنة الحكام السابق حديثه خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عمل لمدة شهرين فى رئاسة لجنة الحكام متطوعاً ولم يتقاض أى أجر، وأن الحكام يعدون أشرف عناصر المنظومة، وتقدم باستقالته لعدم قدرته على حماية الحكام.

وعن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، أكد رضا البلتاجى أنه لم يصدر قراراً بإيقاف الحكم، مؤكداً أن الأخطاء لن تتوقف حتى رغم استخدام التقنية الحديثة فى الدوريات الأوروبية.