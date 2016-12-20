أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

رضا البلتاجى: تلقيت رسائل تهديد من رئيس الزمالك.. و"مقدرتش" أحمى الحكام

Google+ Print
رضا البلتاجى: تلقيت رسائل تهديد من رئيس الزمالك.. و"مقدرتش" أحمى الحكام رضا البلتاجى: تلقيت رسائل تهديد من رئيس الزمالك.. و"مقدرتش" أحمى الحكام

>كتب أحمد طارق

أكد رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام المستقيل، أنه تقدم باستقالته بعد أن شعر أن هناك اتجاها من قبل اتحاد الكرة بإقالته إرضاءً للأندية، مما دفعه لاتخاذ تلك الخطوة، معرباً عن استيائه من تحكم الأندية فى مصير الحكام، وأن الأجواء لا تساعد على النجاح.

 

أوضح البلتاجى، أنه تلقى رسائل تهديدات من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بالإضافة لرسائل يتهم فيها الحكام بتقاضى رشاوى، مشيراً إلى أن آخر رسالة وصلت إليه كانت بالأمس، قائلاً: "مرتضى منصور كان يتصل بى بعد كل مباراة أكثر من 10 مرات وكنت أرفض الرد عليه، ورفضت إخطار رئيس الاتحاد بهذا الأمر لعدم تحميله فوق طاقته، وبقول لرئيس الزمالك أنى متواجد غداً فى مجلس النواب وعليك أن تأتى لتنفذ تهديداتك".

 

تابع رئيس لجنة الحكام السابق حديثه خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عمل لمدة شهرين فى رئاسة لجنة الحكام متطوعاً ولم يتقاض أى أجر، وأن الحكام يعدون أشرف عناصر المنظومة، وتقدم باستقالته لعدم قدرته على حماية الحكام.

 

وعن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، أكد رضا البلتاجى أنه لم يصدر قراراً بإيقاف الحكم، مؤكداً أن الأخطاء لن تتوقف حتى رغم استخدام التقنية الحديثة فى الدوريات الأوروبية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365