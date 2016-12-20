مصدر قضائى: الكسب غير المشروع يحسم قريبًا مصير التصالح مع ورثة عاطف عبيد

كتبت هدى أبو بكر

قال مصدر قضائى، إن لجنة الخبراء المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من ورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، فى القضايا التى اتهم فيها بالتربح والكسب غير المشروع، قاربت على الانتهاء من تقاريرها، والتى سوف تنتهى إلى تحديد مبلغ التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، قد وافق مبدئياً على التصالح مع ورثة عبيد، ثم شكل لجنة لفحص الطلب وتقييم ثروته وتقدير المبالغ التى تحصل عليها بشكل غير مشروع.

وكان عاطف عبيد محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية التى عرفت بـ"جزيرة البياضية"، واتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق على نحو أهدر قرابة 200 مليون جنيه من المال العام، وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، من خلال بيعهما 37 فدانًا بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ تسعة ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الأرض 209 ملايين جنيه، إلى جانب أنها محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها طبقًا للقانون.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع عاطف عبيد وزوجته وأبنائه من مغادرة البلاد، وأيدت محكمة الجنايات قرارات جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فيها، وتعيين لجان متخصصة لإدارتها، مع وضعهم جميعًا على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وأخطرت جميع الجهات لتنفيذ هذه القرارات.