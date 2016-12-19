القبض علي 3 عاطلين لسرقتهم مواسير مياه من مزرعة ببني سويف‎

مراسل «ONA»

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة سمسطا غرب بني سويف، القبض على 3 عاطلين لسرقتهم مواتير ومواسير مياه من أحد المزارع بمنطقة صحراوية تابعة لإدارة سمسطا.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ من مواطن يدعي رمضان جودة سيد صاحب مزرعة بالطريق الصحراوي بدائرة سمسطا لتعرضه للسرقة مواسير مياه متواجدة داخل المزرعة.

وعلي الفور كلف مدير الأمن،بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة قادة المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث سمسطا، والذي أسفر عن أن وراء الواقعة 3 عاطلين يقيمون بمركز الفشن وهم “محمد ، ك،م” و “سيف، ،ع،ع ” و “سعيد ، إ، م” واعترفوا جميعاً بارتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.