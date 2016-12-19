احتجاز 3 مراكب صيد مصرية على متنها 75 صيادا بالمياه الإقليمية اليمنية

دمياط - عبده عبد البارى

القت قوات حرس الحدود البحرية اليمنية، القبض على 3 مراكب صيد من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، على متنها 75 صيادا من بينهم 35 صيادا من مدينة عزبة البرج، و40 صيادا من قرى مركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وأكد حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بدمياط، أن المراكب التى تم إلقاء القبض عليها هى "براءة ، وبدر الإسلام، والحبيبة مكة"، وذلك بعد دخلها المياه الأقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، نتيجة الأحوال الجوية السيئة.