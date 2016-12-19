بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض الفنون التشكيلية لمتحدي الإعاقة‎

مراسل «ONA»

افتتح “اليوم” المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، معرض الفنون التشكيلية لمتحدي الإعاقة والذي أقامته إدارة التمكين الثقافي بمديرية الثقافة بقاعة المعارض بقصر ثقافة بني سويف بالتعاون مع إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة وذلك ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمي للمعاق.

وتفقد المحافظ محتويات المعرض الذي يضم منتجات لمتحدي الإعاقة من مشغولات يدوية وأدوات زينة ومفارش وزخارف واكسسوارات وحلي وحفر على الألمنيوم والخشب وتشكيل منتجات من عجينة السيراميك وغيرها من المنتجات الفنية المتميزة.

وتبادل المحافظ الحديث مع القائمين على الأعمال من مشرفين وطلاب، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدً على أهمية إدماج هذه الفئة الهامة من المجتمع من خلال أسلوب عملي يتضمن أنواع عديدة من التدريبات في مجالات عدة من أهمها التدريب المهني خاصة والذي يحتوي على نوع من الابتكار والإبداع وتنمية المهارات والقدرات واكتشاف الموهبة التي يتمتع بها أبناؤنا من ذوي الإحتياجات الخاصة في أكثر من مجال.

من جانبه أوضح “سيد سعد” مسؤول شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، أن هذا المعرض هو المعرض الأول للفنون التشكيلية لمتحدي الإعاقة بالمحافظة ويشارك فيه طلاب مدارس التربية الخاصة وأبناء نادي متحدي الإعاقة وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للمعاق، لافتاً إلى أنه سيعقب افتتاح المعرض إقامة حفل بقصر ثقافة بني سويف يتضمن فقرات فنية وغنائية لمتحدي الإعاقة وتكريم بعض المتميزين منهم في المجال الرياضي

شهد الافتتاح كل من : ” أحمد سوكارنو ” مدير عام الثقافة ، “سيد سعد” مسؤول ذوي الإعاقة بمحافظة بني سويف و” أحمد دسوقي ” رئيس مركز ومدينة بني سويف و” محمد صفوت ” مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.