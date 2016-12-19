رعاية بشرتك في الأربعينات

العمر مجرد رقم. ومع التقدم العلمي غير المسبوق على صعيد منتجات وحلول العناية بالبشرة، يمكن للنساء في الأربعينات أن تبدون شابات ومفعمات بالحيوية كما كن يبدون حين كن أصغر سناً قبل سنوات. دعينا إذا نلقي نظرة على بعض مصادر القلق الشائعة في مجال العناية بالبشرة وكيف يمكنك التمتع ببشرة أفضل وأجمل، وذلك دون الحاجة لتغييرات جذرية في روتين حياتك.

البشرة الجافة

مع تقدمنا في العمر، يتباطأ إنتاج هرموني الأستروجين والبروجستيرون، وتنتج خلايا الجلد كميات أقل من الزهم (الزيوت الطبيعية)، والذي يعد ضرورياً للمحافظة على البشرة نضرة وذات ملمس ناعم. فضلاً عن ذلك، تتباطأ عملية تجديد خلايا الجلد السطحية قليلاً أيضاً، ما يؤدي إلى ظهور البشرة باهتة وأقل إشراقاً.

علامات التقدم بالسن

الشيخوخة هي حقيقة من حقائق الحياة، وقد تبدئين في هذه المرحلة بملاحظة فقدان ثبات البشرة وتوسع المسام وظهور البقع والتجاعيد، فضلاً عن أن البشرة قد تصبح أكثر خمولاً.

الخطوات التي نوصي به لرعاية بشرتك في الأربعينات

احرصي على أن تكون خطوات نظام العناية ببشرتك أكثر فعالية وذكاء، بما أن علامات التقدم بالسن بدأت تظهر عليها.

• تخلصي من الشوائب. ننصح باختيار منظف يقشر سطح الجلد، حيث أن التقشير يتخلص من خلايا الجلد الميتة ويساعد على تنظيف المسام. والنتيجة هي بشرة ذات مظهر وملمس أنعم وأكثر إشراقاً ومرونة.

• الترطيب أساسي. استعملي مرطب مزود بعامل وقاية من أشعة الشمس واسع الطيف بدرجة لا تقل عن 15، وذلك في الصباح على الأقل، حيث أن هذه الأشعة تسرع من علامات التقدم بالسن، الأمر الذي يمكن الحد منه عبر الترطيب المنتظم.

• استعملي المصل. ارتقي بعملية الترطيب والتخلص من البقع إلى مستوى أعلى باستخدام المصل. استخدميه مرتين في اليوم، صباحاً وقبل استعمال المرطب في المساء، حيث أنه يعزز مستويات الرطوبة في بشرتك. فتشي عن مرطب يحتوي على مكونات مثل الغليسرين (الذي يمتص الرطوبة من الهواء إلى بشرتك) والنياسيناميد أو الأسيتيل غلوكوزامين (الذي يقشر ويساعد على الحد من ظهور البقع).

• الليل هو أهم وقت في روتينك. تعمل البشرة على ترميم نفسها في الليل، ما يشدد على أهمية الترطيب ليلاً. وتتوفر مرطبات معززة بالببتيدات تساعد في تسريع عملية تجديد خلايا سطح البشرة وتقلل من ظهور الخطوط الدقيقة. وتساعد الببتيدات أيضاً على زيادة الترطيب تألق مظهر بشرتك.

• عيون مشرقة. استخدمي كريم العيون للحد من ظهور الخطوط الدقيقة وتقليل الضمور حول العينين. ضعي الكريم على أصبع البنصر ووزعيه من الزاوية الداخلية للعين إلى الزاوية الخارجية، وربتي عليه بلطف لتعزيز امتصاصه الفوري في المنطقة.

• تبني نمط حياة صحي يضمن نتائج مذهلة. احرصي على تناول المأكولات الصحية، بما فيها الخضار والفواكه، والحبوب الكاملة، ومصادر البروتين الخالية من الدهن، واشربي الكثير من الماء، فهو يرطب الجسم من الداخل والخارج.

التقدم بالسن أمر لا مفر منه دون شك، ولكن يمكن تحاشي ظهور البشرة بمظهر أكبر سناً. التزمي بروتين العناية ببشرتك، وستلاحظين أن الجميع يعجز عن تقدير عمرك.

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