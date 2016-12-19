رعاية البشرة في الخمسينات وما بعدها

قد تكونين دخلت مرحلة الخمسينات لكن مع ذلك تشعرين أن أصغر سناً. وإذا كنت قد التزمت بروتين منتظم للعناية بالبشرة والحماية من أشعة الشمس، قد تبدين أصغر سناً من عمرك الحقيقي أيضاً. ولكن لا داعي للقلق حتى لو تكوني قد التزمت بروتين رعاية بشرتك في السابق، ما زال الوقت ملائماً لتحفيز الخطوات عبر استعمال منتجات فعالة للعناية بالبشرة والحد من علامات التقدم بالسن، حيث يمكنها أن تجعلك تبدين كما تشعرين؛ أصغر سناً.

مخاوف التقدم بالسن الشائعة

مهما أوليت من اهتمام لرعاية بشرتك، فالتغيرات الطبيعية المصاحبة للتقدم بالسن سوف تحدث، وفي مقدمتها ترهل الجلد والتجاعيد وتفاوت لون البشرة، وهي جميعها علامات على أن جسمك يفرز كميات أقل من الأستروجين.

حلول بسيطة للحد من علامات التقدم بالسن

الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تساعدي بشرتك على إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. يمكن أن تساعد المنتجات التي تحتوي على الرتينوئيدات في تسريع عملية تبديل خلايا سطح البشرة للكشف عن طبقات الجلد الأحدث، ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ويعد النياسيناميد والأسيتيل غلوكوزامين عنصران أساسيان يضمنان لك التمتع ببشرة أكثر إشراقا وتناسقاً.

خطوات العناية ببشرتك في الخمسينات

تعد الخطوات التالية أكثر الطرق فعالية للحفاظ على بشرتك شابة قدر الإمكان.

• استخدمي كريم مرطب يحتوي على الرتينوئيد. تساعد الرتينوئيدات على تسريع عملية تبديل خلايا سطح البشرة، ما يحد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع السوداء. استعملي المرطب في الصباح والمساء فوراً بعد تنظيف بشرتك.

• لا تهملي الوقاية من الشمس. من الضروري أن تستعملي مرطب مزود بعامل وقاية من أشعة الشمس واسع الطيف. علاوة على ذلك، استعملي مرطبات تحتوي على مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين س أو إي، حيث أنها تساعد على منع ضرر الجذور الحرة السطحية.

• أنعشي بشرتك ليلاً. يساعد ترطيب البشرة في الليل على تعزيز مرونتها ونعومتها بحلول موعد استيقاظك صباحاً. كما تعزز المنتجات التي تحتوي على مكونات، مثل الغليسرين، ترطيب البشرة، في حين يعزز النياسيناميد حاجز البشرة الطبيعي الذي يحمي الرطوبة. وستقوم مضادات الأكسدة بالحد من آثار الجذور الحرة التي قد تتسبب بالتهاب البشرة.

• لا تقصري اهتمامك على وجهك. لتحقيق أقصى قدر من الفائدة، عليك بتوسيع نطاق روتينك للعناية بالبشرة ليشمل منطقة والرقبة والصدر، وذلك كما تعتني بوجهك. استخدمي منتجات التنظيف والترطيب الغنية التي تستخدمينها على وجهك في هذه المناطق أيضاً.

• أزيلي شعر الوجه. قد تعاني بعض السيدات من زيادة في معدلات نمو شعر الوجه بعد انقطاع الطمث. وإذا ما عانيت من ذلك، قومي بإزالته باستخدام مزيل شعر لطيف مصمم خصيصاً لبشرة الوجه الحساسة.

• تبني نمط حياة صحي يضمن نتائج مذهلة. احرصي على اتباع نمط حياة صحي والنوم بشكل كافي وستشعرين أنك بصحة أكبر من الداخل والخارج.

التزمي بنظام صحي للعناية ببشرتك طوال فترة الخمسينات للحد من ظهور علامات التقدم بالسن والحفاظ على بشرتك جميلة لسنوات مقبلة.

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