قولي وداعا لكآبة الشتاء مع شفرة Gillette Venus

يبشر فصل الشتاء لكل الأشياء الدافئة والمريحة والإحتفالية، ولكن كما يقولون، لا شيء كامل في الوجود، فهو أيضا يأتي ببرده القارص. سيدتي، نحن نعرف أن تلك النقلة إلى الشتاء البارد ليست بأسهل وأنعم النقلات، فالمحافظة على مظهر جذاب تزداد صعوبة ويمضي الوقت ببطء شديد وتصبح بشرتك جافة مثلها مثل الطقس البارد. لكن لا داعي للخوف، حيث تقوم الدكتورة شازيا علي، طبيبة الأمراض الجلدية المقيمة، بمشاركة الحلول المحددة للتغلب على الأعراض المرضية لموسم الشتاء المرتقب، حيث تبدأ بشرح ما يحدث للجلد خلال فصول الشتاء ومن ثم تنتقل لشرح الطريقة الأمثل للعناية بالجلد.

ماذا يحدث للجلد خلال الشتاء؟

نتيجة إنخفاض مستوى رطوبة الهواء خلال الشتاء يتعرض الجلد للجفاف ولا تفيد الكريمات اليومية. يتسبب الهواء الجاف في إزالة الطبقة الرقيقة من الزيت التي تحبس الرطوبة في الجلد. ومع عدم قدرة كريم الترطيب على اختراق الجلد، يؤدي ذلك إلى تشكيل طبقة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد. هذه الخلايا الميتة تجعل بشرتك تبدو داكنة وشاحبة وتعمل كحاجز إضافي يفصل بين البشرة والكريم المرطب. وخلال خلال ظروف الطقس البارد، يتعرض الجلد أيضا للإصابة بالتشقق، ما يعيق كريمات الترطيب العادية عن إحداث تأثير ملموس.

ماذا تفعلين للعناية بالجلد؟

حافظي على رطوبة جسمك، فالبرد لا يتسبب فقط في جفاف جلدك، بل يهاجم أيضا من الداخل. إشربي الكثير من الماء للحفاظ على بشرتك رطبة وصحية، مع قيامها بدفع جميع سموم الجسم إلى الخارج.

قومي بشكل دوري بتقشير جلدك- قومي بفرك جلدك بإستخدام خلطة مصنوعة من خثارة اللبن والسكر لتقشير الجلد بلطف وإزالة طبقة الخلايا الميتة تشكلت على سطحه. من المعروف أن خثارة اللبن تعمل كمقشر رائع للبشرة بسبب وجود حمض اللاكتيك الذي يوفر تأثيرا مهدئ ومرطبا للبشرة، مما يجعلها نضرة وصحية. السكر، من ناحية أخرى، هو مصدر طبيعي لحمض الجليكوليك الذي يخترق الجلد ويكسر طبقة "الغراء" التي تربط خلايا الجلد، وتشجيع تجدد الخلية وتوفير بشرة شابة أكثر نضارة . كما يقوم أيضا بإجتذاب الرطوبة من الهواء إلى داخل الجلد وتبقيها داخله.

ترطيب على البشرة الرطبة - المفتاح لتمتعك ببشرة متوهجة هو ترطيب من الرأس إلى أخمص القدمين. المزيد من العناية والترطيب يمكن أن يساعد بشرتك في التغلب على البرد. لحبس الرطوبة والزيوت التي يفرزها الجسم، تأكدي من وضع سوائل الترطيب على البشرة. هذا سيغذي الجلد من الداخل من خلال الحفاظ على الرطوبة، ويجعل بشرتك نضرة وناعمة.

استخدام كريمات الوقاية من الشمس الجيدة: - خلال فصل الشتاء،يحب معظمنا التمتع بالحرارة المعتدلة والتغلب على رعشة البرد، ولكن هناك خطأ شائع يرتكبه معظما من خلال عدم إستخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس. إن فصل الشتاء لا يوقف وصول الأشعة فوق البنفسجية و الأشعة فوق البنفسجية من الأطوال الموجية القصيرة نسبيا القادمة من الشمس عن إذاء بشرتك، لذا تأكدي من إستخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس بدرجة حماية 30، في كل مرة تخرجين فيها من المنزل. ونظرا لأنه فصل الشتاء، إستخدمي لوشن الحماية من أشعة الشمس على كريمات الحماية من أشعة الشمس.

خذي حمام ماء ساخن سريع، وليس إستحماما مطولا- على الرغم من أننا جميعا نستمتع بأخذ حمامات ماء ساخن لفترة طويلة خلال فصل الشتاء، فإن معظمنا لا يدرك مدى تأثير الماء الساخن على الجلد، فهو يضعف الدفاعات الطبيعية للجلد ضد الجفاف والمهيجات، ويمكن أن يسبب الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الأكزيما والقشرة، والصدفية. ولذلك، يوصى بأخذ حمامات سريعة بالماء الساخن وعدم الإجرار للإستمتاع بالإستحمام الطويل في حمامات المياه الساخنة، وخصوصا خلال فصل الشتاء.

الأسلوب الأمثل لإزالة الشعر – قولي لا كبيرة وقاطعة لإستخدام الحلوى والكريمات، فالحلوى تسبب الفوضى وتستغرق وقتا طويلا. وعلى العكس من ذلك، فإن الحلاقة، في حال القيام بها بالشكل الصحيح، تكون مفضلة وأسرع، حيث يقال أن الحلوى تجرد الجلد من الزيوت الأساسية والدهون الطبيعية التي تعتبر حاسمة للحفاظ على بشرتك ناعمة، ما يجعل الجلد أكثر عرضة للجفاف والتقشر. كما الكريمات مليئة بالمواد الكيميائية التي قد يكون لها آثار سيئة على الجلد إذا كان جافا بالفعل.

ووفق إستطلاع حديث نظمته جيليت فينوس، فإن أكثر من 70٪ من أطباء الأمراض الجلدية يؤمنون بأن أن التقشر الذي يحدث للجلد أثناء الحلاقة يساعد المرطب على اختراق الجلد بشكل فعال، وفي نفس الوقت إزالة الطبقة العليا الميتة من الجلد مما يجعله ناعم ونضرا. استخدامي أدوات الحلاقة العصرية الجديدة التي تأتي مع شريط الترطيب للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة في الجسم والحصول على حلاقة سعيدة وثيقة.

لذا، لا تضيعي الوقت، وأدخلي ما سبق إلى نظام العناية بجمالك وإستمتعي بفصل الشتاء!