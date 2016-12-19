Advanced Night Repair Eye Mask الجديد من Estée Lauder

ADVANCED NIGHT REPAIR CONCENTRATED RECOVERY EYE MASK

الجديد من ESTÉE LAUDER

ماسك مستهدف لمنطقة العينين مع تقنيات إصلاح مثبتة الفعالية ونظام توصيل ثلاثي الطبقات يمنح البشرة مظهراً شبابياً منتعشا خلال 10 دقائق فقط

Estée Lauder تقدم Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask الجديد والأول من نوعه على الإطلاق مشبعاً بتقنية Advanced Night Repair إضافة إلى موجة من الترطيب المركز ومضادات تهيج مهدئة لتجديد مظهر بشرة منطقة العينين وملمسها بعد كل تلك التوترات التي تسببها الحياة العصرية. نظام توصيل مبتكر ذي ثلاث طبقات يوفر لبادات عالية الأداء للعينين، يتم إشباعها عند الاستخدام لتؤمن توصيلا مستداماً ومستهدفاً للمنتج إلى منطقة العينين. تصبح الخطوط الرفيعة والجافة ممتلئة، حيث تغمر البشرة بالترطيب الذي يدوم لساعات. في غضون 10 دقائق فقط، تصبح منطقة العينين مشرقة ومرتاحة ومتجددة بإشراق شبابي.

علم بشرة منطقة العينين

بشرة منطقة العينين هي المنطقة التي أول ما تظهر فيها علامات التعب والتوتر والتقدم في العمر. لأن بشرة منطقة العينين أرق بنسبة 40% من بقية بشرة الوجه ولذا فهي أكثر عرضة لتوترات الحياة العصرية- الأيام الكثيرة الأشغال، نقص ساعات النوم، التعرض للعوامل البيئية وحتى التلوث. هذه الضغوطات قد تحدد المشاكل الشائعة التي تعاني منها بشرة منطقة العينين مثل الجفاف والتعب والخطوط. وبينما العناية اليومية بمنطقة العينين هي أمر أساسي، فإن منطقة العينين تحتاج إلى تعزيز إضافي للترطيب وإلى مكونات للتنعيم والشفاء من تأثيرات الأسبوع الفائت والاستعداد لأسبوع جديد.

معالجة لطيفة ومركزة لمنطقة العينين

Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask الجديد يوفر للبشرة مكونات أكثر بمعدل x20 مرة من 1مكونات Advanced Night Repair المرطبة والمهدئة والمثبتتة الفعالية من أجل منطقة العينين الرقيقة والحساسة، تماماً، في الوقت الذي تكون فيه البشرة في أوج استعدادها لاستقبال هذه المكونات- في الليل. تصبح العيون أكثر إشراقا وانتعاشا:

التهدئة الفورية: مزيج شامل من 9 مكونات مضادة للتهيج بما فيها سيدة الشوك والبتولا الأبيض، تساعد على الفور عل تهدئة منطقة العينين المتعبة والمنتفخة. مع كل استخدام، تكتسب منطقة العينين المظهر الشبابي والحيوي المشرق.

الترطيب الفوري الذي يدوم طويلاً:كل ماسك للعيون يمنح منطقة العينين ترطيبا مركزاً ثنائي القوة يدوم لغاية 8ساعات. تنغمر البشرة بجرعة مركزة من المكونات الفعالة الجاذبة للرطوبة والمتعددة المرحلة المتوفرة في Advanced Night Repair والتي تشتمل على حمض الهيالورونيك، بينما تساعد خلاصة نخالة الأرز على الاحتفاظ بالترطيب عميقا داخل سطح البشرة.

Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask الجديد: يحتوي على ChronoluxCB™ المثبتة الفعالية وتقنية التنقية إضافة إلى تقنية مضادة للتلوث، المتوفرة في Advanced Night Repair Serum.

نظام التوصيل المنعش ثلاثي الطبقات الحصري

كل ماسك للعيون يتوفر بباكيت يتوي على جرعة واحدة بحجرتين محكمتي الإغلاق. التركيبة تبقى منفصلة ومحكمة الإغلاق داخل إحدى الحجرتين، بينما اللبادات تبقى جافة في الحجرة الأخرى. فقط عند لحظة الاستعمال، يتم تحرير التركيبة لتبلل اللبادات.

حصريا في Estée Lauder، الماسك الثلاثي الطبقات الذي يستخدم من أجل Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask الجديد، مصمم ليدفع بالتركيبة عميقاً داخل سطح البشرة ليوفر 2معالجة لمدة 10دقائق تتميز بأنها مستدامة ومستهدفة. يوفر وسيلة راحة إضافية لطيفة لمنطقة العينين الرقيقة والحساسة بينما تتغلغل التركيبة داخل سطح البشرة. القماش يشكل ثلاثة طبقات منفصلة مبنية عبر عملية ربط للماء عالية القوة:

o طبقات خارجية من ألياف دقيقة جداً: هذه الطبقات العلوية والسفلية، توفر تجربة لطيفة للغاية لبشرة منطقة العينين. الألياف الدقيقة تساعد على امتصاص التركيبة من الداخل لتوصلها إلى البشرة وتوفر مرونة وتمدداً، بحيث أن التصميم المريح على هيئة شكل العين يناسب تماما تحت كل عين ويغلف سطح البشرة ، حتى حول خطوط الشكل الخارجي المعقدة.

o طبقة داخلية من ألياف السليولوز: هذه الطبقة الداخلية تمتص كمية دقيقة من التركيبة ومناسبة تماما لبشرة منطقة العينين الرقية، لتتيح توصيلاً مستداماً حال وضعها على البشرة. هذا يضمن أن تكون فترة المعالجة عالية الفعالية بدون التسبب بالتهيج.

النتائج

بمعالجة واحدة فقط، فإن Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask الجديد يمنح منطقة العينين الانتعاش والراحة. تصبح العيون مشرقة ومرتاحة وحيوية. تصبح البشرة مرتاحة جداً وتمتلئ الخطوط الرفيعة والجافة حيث تنغمر البشرة بترطيب يدوم لساعات. عند استخدامه ضمن نظام مع تركيبات Advanced Night Repair للعيون، فإن هذا الماسك السبوعي للعينين يساعد على إصلاح الضرر المرئي للمساعدة في محاربة الظهور المتسارع لعلامات التقدم في العمر.

بعد معالجة واحدة فقط بالماسك، قالت 99% من النساء أن منطقة العينين لديهن أصبحت أكثر إشراقاً وانتعاشاً 3بمظهر حيوي ومتجدد—وقالت 97% أن منطقة العينين لديهن أصبحت مرتاحة أكثر وأقل تعباً4.

الاستخدام

يستخدم Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask مرة في الأسبوع في الليل على بشرة نظيفة، أو حسب الحاجة، عندما تكون منطقة العينين بحاجة إلى تعزيز إضافي . اضغطي حجيرة السائل لفتحها وتدليك التركيبة على اللبادات. افتحي الباكيت، اللبادات المنفصلة وضعي واحدة تحت كل عين. دعيها لمدة 10 دقائق، أزيلي اللبادات وربتي بلطف أية بقايا من السيروم. حسب الرغبة، اتبعيه بكريم للعينين. نصيحة: للحصول على انتعاش إضافي، برّديها في البراد قبل الاستعمال.

Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask يتوفر إفرادياً أو في مجموعات تحتوي على 4 و8 ماسكات. مثبت الفعالية وسهولة

الاستخدام أثناء السفر. مثبت الفعالية لجميع الأعراق.