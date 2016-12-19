جديد المكياج: كونتور الوجه بالسيليكون

تحولت نيكي Nikkie إلى نجمة يوتيوب وانستقرام، وذلك بسبب الاختراعات في طريقة تطبيق المكياج والوسائل الغريبة التي تستخدمها لتحقيق الهدف. وبعد أن حصدت فيديوهات الكونتورينغ أرقاماً عالية، ها هي تنشر فيديو كونتور الوجه بحشوات السيليكون.

تبدأ نيكي الفيديو وهي تضع حشوات السيليكون على عينيها، من ثم تقصها على شكل اسفنجة المكياج لتبدأ كونتور الوجه.

ملاحظة: من المعروف أن أدوات دمج المكياج المصنوعة من السيليكون هي أفضل من الاسفنج.

إليك خطوات نيكي لكونتور الوجه بالسيليكون:

قصي حشوات السيليكون على شكل اسفنجة المكياج

استخدمي كريم الأساس المطابق للون بشرتك

طبقي الكريم على الوجه بواسطة السيليكون المقصوص

ربّتي جيداً بالسيليكون عند مناطق البثور والحبوب والبقع الداكنة

ضعي الكونسيلر تحت عينيك لإخفاء الهالات السوداء

ربّتي بالسيليكون لمنع تجمع الكونسيلر وتشكل الخطوط

والآن، يمكنك الانتقال إلى مكياج العينين



شاهدي الفيديو لمزيد من التفاصيل