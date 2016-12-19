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إحالة 30 مدرسًا وإداريًا بمدرسة إهناسيا المعمارية للتحقيق العاجل ‎

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إحالة 30 مدرسًا وإداريًا بمدرسة إهناسيا المعمارية للتحقيق العاجل ‎ إحالة 30 مدرسًا وإداريًا بمدرسة إهناسيا المعمارية للتحقيق العاجل ‎

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان
> أحال خالد سعداوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، 30 مدرسًا وإداريًا بمدرسة إهناسيا الثانوية المعمارية، لتتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية .

وكانت حملة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة إهناسيا برئاسة رمضان هلال مدير الإدارة وعضوية علي سليمان وأحمد محمد عبدالعزيز، فاجأت مدرسة إهناسيا الثانوية المعمارية، لتفقد سير العمل بداخلها ،وتبين غياب 14 من بداية اليوم وترك عمل لـ 16 أخرين من المدرسين والإداريين العاملين بالمدرسة .

رفعت الحملة مذكرة بما تم رصده من مخالفات لرئيس المدينة والذي قرر إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.

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