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غدًا الثلاثاء..انطلاق قناة “Extra News” الإخبارية

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غدًا الثلاثاء..انطلاق قناة “Extra News” الإخبارية غدًا الثلاثاء..انطلاق قناة “Extra News” الإخبارية

تنطلق غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، قناة “Extra News” القناة الجديدة لشبكتيّ النهار وcbc.

ستبدأ القناة الجديدة إرسالها بنشرة أخبار السادسة مساءً، وإلى جانب فترات التغطية المفتوحة التي تأتي تحت عنوان “الآن”، يتضمن أول أيام البث البرنامج الاقتصادي “مال وأعمال” للإعلامية دينا سالم، ويُعرض في السابعة مساءً.

وكذلك برنامج التحليل الإخباري “ماوراء الحدث” في العاشرة مساءً وتقدمه دينا زهرة، والبرنامج الحواري “المواجهة” وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والبرنامج الإخباري الرياضي “Extra time” ويقدمه هاني حتحوت في الثانية عشرة منتصف الليل.
> بالإضافة إلى نشرات الأخبار الرئيسيّة وجولة حصاد الأخبار “آخر ساعة”، حيث سيستمر بث القناة بلا توقف على الهواء على مدار ٢٤ساعة، لتقدم باقي خدماتها الإخبارية وبرامجها.

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