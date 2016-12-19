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حركة تنقلات داخل وزارة الصحة بغرض ضخ دماء جديدة

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حركة تنقلات داخل وزارة الصحة بغرض ضخ دماء جديدة حركة تنقلات داخل وزارة الصحة بغرض ضخ دماء جديدة

الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان،

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، قرارا بتولي الدكتور ممدوح الهادي رئيسا للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والذى كان يشغل وظيفة مدير عام المؤسسات العلاجية غير الحكومية بالوزارة، خلفا للدكتور صابر غنيم.

كما تم إقالة كلا من الدكتور سعد توفيق من العمل كمدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للعمل بإدارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور نور الدين سيد نور الدين من إدارة العلاج الحر إلى إدارة الطوارئ بذات المديرية.

وأشار بيان وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القرارات جاءت لضخ دماء جديدة لمواجهة مافيا تجارة الأعضاء البشرية والتى انتشرت خلال الآونة الأخيرة ، بالإضافة إلى إحكام الرقابة والمتابعة على المؤسسات العلاجية غير الحكومية .

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