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نشرة ONA ا النهار رياضة تنقل كأس مصر..”حكاية حلم” فيلم تسجيلي لقناة دريم..خالد سليم ضيف رزان مغربي

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إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تنقل قناة النهار اعتبارا من بعد غد الأربعاء، فعاليات مسابقة كأس لكرة القدم والتي ستكون مباراة افتتاحها بين فريقي الاتحاد السكندري و السكة الحديد..للمزيد

أرشيفية

أرشيفية

رصدت وكالة ONA، البروموهات التي عرضتها قناة extra news، حيث ظهر من خلال البروموهات..للمزيد

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النهار رياضة

كشف الإعلامي الدكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم، عن كواليس الفيلم التسجيلي بعنوان” حكاية حلم” بمناسبة مرور 15 عامًا على انطلاق قناة دريم..للمزيد

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في حلقه جديدة من برنامج “ضربة حظ”، يحل الفنان خالد سليم ضيفا على الإعلامية رزان مغربي غدا الثلاثاء على شاشة تلفزيون الحياة..للمزيد

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يحل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب في حلقة جديدة من برنامج “فحص شامل “يوم الأربعاء القادم على شاشه تلفزيون الحياة في تمام العاشرة..للمزيد 

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أونا

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