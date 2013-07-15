رمضان فرصة للتخلص من الكرش

هل تعانين من بروز بطنك، وظهور كرش مزعجة؟ لماذا لا تجعلين من شهر رمضان فرصة للتخلص من هذا الأمر المزعج؟

هنا تعرض لك «سيدتي نت» نصائح مهمة جداً؛ لتتخلصي من الكرش في رمضان:

لا تكثري من تناول الحليب، والبقوليات، فهي تسبب الانتفاخ، ومثلها الموز والمعجنات.

لا تقشري الفاكهة التي يمكن أكلها بقشرها، مثل التفاح، والخوخ، والجزر؛ لأن الألياف التي في القشور تساعد عملية الأيض لديك.

تناولي الفواكه الحمضية (مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت) والخضراوات الورقية، وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تساعد على تنظيف الأحشاء.

تناولي كميات كبيرة من الماء؛ لتنظيف الجسم من السموم المتواجدة فيه.

امضغي طعامك جيداً، وحاذري من الأكل وفمك مفتوح؛ لكي لا تدخل الغازات جوفك وتسبب الانتفاخ.

انتبهي لطريقة جلوسك أمام الكمبيوتر أو التلفزيون، وحاذري الجلوس لفترات طويلة.

مارسي التمارين الرياضية التي تشد البطن وبمعدل 15 دقيقة على الأقل.

تناولي كوباً من منقوع الكمون مع شريحة ليمون، فهذا يساعد على إذابة الدهون المتراكمة على الخصر.