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سر اغتيال السفير الروسي في تركيا علي يد شاب سوري

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سر اغتيال السفير الروسي في تركيا علي يد شاب سوري سر اغتيال السفير الروسي في تركيا علي يد شاب سوري

منذ ساعات قليلة انتشر خبر اغتيال السفير الروسي في انقرة في احدي المعارض و اثناء حديث السفير قام شاب باطلاق الرصاص علية مما اسفر عن وفاتة و قالت احدي الوكالات الاخبارية عن سبب الاغتيال و بعض التفاصيل البسيطة حتي الان و جاري التحقيقات لتبرز ما هي القصة الحقيقة و التفاصيل الكاملة .

كل ما رصدناة من خلال الفيديو الذي يوضح اغتيال السفير الروسي على يد الشاب و الذي اعلن عن جنسيتة حتي الان انة سوري ترك ارضة و بلادة بعد ضرب حلب بمساعدة روسيا و ان روسيا سبب تشريد الكثير في دول عديدة مثل و تركيا و المانيا و الالاف يموتون كل يوم . و قالت وكالة الاناضول  أن الشخص منفذ عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة قال له أنتم الذين تقتلون المسلمين في سوريا والآن سوف تموت ثم أطلق عدة رصاصات عليه. . و علي غرار هذة التفاصيل تقوم الان روسيا بعمل اتصالات مكثفة مع الجانب التركي لايضاح كافة التفاصيل عن الاغتيال .

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