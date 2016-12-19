سر اغتيال السفير الروسي في تركيا علي يد شاب سوري

شيماء مصطفى

منذ ساعات قليلة انتشر خبر اغتيال السفير الروسي في انقرة في احدي المعارض و اثناء حديث السفير قام شاب باطلاق الرصاص علية مما اسفر عن وفاتة و قالت احدي الوكالات الاخبارية عن سبب الاغتيال و بعض التفاصيل البسيطة حتي الان و جاري التحقيقات لتبرز ما هي القصة الحقيقة و التفاصيل الكاملة .

كل ما رصدناة من خلال الفيديو الذي يوضح اغتيال السفير الروسي على يد الشاب و الذي اعلن عن جنسيتة حتي الان انة سوري ترك ارضة و بلادة بعد ضرب حلب بمساعدة روسيا و ان روسيا سبب تشريد الكثير في دول عديدة مثل مصر و تركيا و المانيا و الالاف يموتون كل يوم . و قالت وكالة الاناضول أن الشخص منفذ عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة قال له أنتم الذين تقتلون المسلمين في سوريا والآن سوف تموت ثم أطلق عدة رصاصات عليه. . و علي غرار هذة التفاصيل تقوم الان روسيا بعمل اتصالات مكثفة مع الجانب التركي لايضاح كافة التفاصيل عن الاغتيال .

شبكةعيونالإخبارية

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