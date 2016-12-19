أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح يشكر أبو هشيمة لإعمار توشكى: جهد كبير نتمنى رؤية مثله بأماكن كثيرة

Google+ Print
خالد صلاح يشكر أبو هشيمة لإعمار توشكى: جهد كبير نتمنى رؤية مثله بأماكن كثيرة خالد صلاح يشكر أبو هشيمة لإعمار توشكى: جهد كبير نتمنى رؤية مثله بأماكن كثيرة

>كتب إبراهيم حسان

عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، تقريرًا عن افتتاح قرية توشكى بأسوان، والتى تدخل ضمن مبادرة "إعمار القرى" التى يقوم بها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، مع جمعية الأورمان وعدد آخر من منظمات المجتمع المدنى.

 


>خالد صلاح يشكر أبو هشيمة لإعمار توشكى: جهد كبير... by youm7

وتحدث أحمد أبو هشيمة - خلال الفيديو - عن المبادرة حيث قال إن هذه الأعمال التى يقوم بها أقل ما يمكن تقديمه للناس البسطاء بمصر، ولا يمكن أن يستحق الشكر نهائيًا على تلك الأعمال.

وأشاد خالد صلاح، بتلك الأعمال الخيرية التى تحمل جهدا كبير جدا على الأرض، والتى وصفها بأنها من "ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض"، فيما وجه الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على ما يقوم به، قائلًا "شكرا أحمد أبو هشيمة وجمعية الأورمان، والحقيقة جهد كبير جدا ونتمنى إننا نشوف زيه فى أماكن كتير".

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن مثل هذه الأعمال فى القرى تسعد القلوب، وتعطى أمل بأن المصريين يقفون بجانب بعضهم البعض.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر