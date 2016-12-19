خالد صلاح يشكر أبو هشيمة لإعمار توشكى: جهد كبير نتمنى رؤية مثله بأماكن كثيرة

كتب إبراهيم حسان

عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، تقريرًا عن افتتاح قرية توشكى بأسوان، والتى تدخل ضمن مبادرة "إعمار القرى" التى يقوم بها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، مع جمعية الأورمان وعدد آخر من منظمات المجتمع المدنى.



>خالد صلاح يشكر أبو هشيمة لإعمار توشكى: جهد كبير... by youm7

وتحدث أحمد أبو هشيمة - خلال الفيديو - عن المبادرة حيث قال إن هذه الأعمال التى يقوم بها أقل ما يمكن تقديمه للناس البسطاء بمصر، ولا يمكن أن يستحق الشكر نهائيًا على تلك الأعمال.

وأشاد خالد صلاح، بتلك الأعمال الخيرية التى تحمل جهدا كبير جدا على الأرض، والتى وصفها بأنها من "ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض"، فيما وجه الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على ما يقوم به، قائلًا "شكرا أحمد أبو هشيمة وجمعية الأورمان، والحقيقة جهد كبير جدا ونتمنى إننا نشوف زيه فى أماكن كتير".

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن مثل هذه الأعمال فى القرى تسعد القلوب، وتعطى أمل بأن المصريين يقفون بجانب بعضهم البعض.