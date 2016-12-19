محامي أسرة مجدي مكين: أهالى الضابط المتهم عرضوا 250 ألف جنيه فدية مقابل التصالح

قال كمال أبو طويلة محامي أسرة مجدي مكين: أعتقد أن الضابط والـ 3 أمناء شرطة لن يخرجوا من النيابة و سيمثلون أمام محكمة الجنايات بتهمة التعذيب حتى الموت.

وأضاف أبو طويلة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة “العاصمة 2″، ردا على الحديث عن وجود مفاوضات للصلح من قبل أهالى الضابط: هذا الأمر عرض فعلا على هيئة الدفاع وأكد: أحد السادة بوزارة الداخلية تربطه علاقة ود بأسرة الضابط كريم مجدي عرض التصالح على أحد أفراد هيئة الدفاع وتم التجمع بمكتب محمد عثمان رئيس هيئة الدفاع ورفضنا هذا الأمر تمامًا وأى كان المبلغ لأنه لا يمكن المساومة على دم أي إنسان.

وكشف محامي مجدي مكين أن المبلغ الذى عرضه أهالى الضابط المتهم للتصالح 450 ألف جنيه 250 ألف جنيه منهم لأهالى مجدي مكين، و 200 ألف آخرين لاثنين من المواطنين وقع عليهم التعذيب أيضا فى نفس قضية مجدي مكين، وعن التعويض المؤقت قال: طلبنا تعويض مؤقت مبلغ مليون جنيه.