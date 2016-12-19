أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه -
عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محامي أسرة مجدي مكين: أهالى الضابط المتهم عرضوا 250 ألف جنيه فدية مقابل التصالح

Google+ Print
محامي أسرة مجدي مكين: أهالى الضابط المتهم عرضوا 250 ألف جنيه فدية مقابل التصالح محامي أسرة مجدي مكين: أهالى الضابط المتهم عرضوا 250 ألف جنيه فدية مقابل التصالح

مجدي مكين

قال كمال أبو طويلة محامي أسرة مجدي مكين: أعتقد أن الضابط والـ 3 أمناء شرطة لن يخرجوا من النيابة و سيمثلون أمام محكمة الجنايات بتهمة التعذيب حتى الموت.

وأضاف أبو طويلة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة “العاصمة 2″، ردا على الحديث عن وجود مفاوضات للصلح من قبل أهالى الضابط: هذا الأمر عرض فعلا على هيئة الدفاع وأكد: أحد السادة بوزارة الداخلية تربطه علاقة ود بأسرة الضابط كريم مجدي عرض التصالح على أحد أفراد هيئة الدفاع وتم التجمع بمكتب محمد عثمان رئيس هيئة الدفاع ورفضنا هذا الأمر تمامًا وأى كان المبلغ لأنه لا يمكن المساومة على دم أي إنسان.

وكشف محامي مجدي مكين أن المبلغ الذى عرضه أهالى الضابط المتهم للتصالح 450 ألف جنيه 250 ألف جنيه منهم لأهالى مجدي مكين، و 200 ألف آخرين لاثنين من المواطنين وقع عليهم التعذيب أيضا فى نفس قضية مجدي مكين، وعن التعويض المؤقت قال: طلبنا تعويض مؤقت مبلغ مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا