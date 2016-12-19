5 أخطاء ترتكبها النساء أثناء الغسيل هى التى تسبب الصدأ وتدمر غسالاتك

شيماء مصطفى

الغسالة الأوتوماتيك، هي أهم جهاز كهربائي في المنزل، فبدون الغسالة تتعرض النساء لبذل مجهود كبير كما كان يحدث في السابق، فالغسالة تقوم بالغسل والشطف والعصر وكل شئ يخص الغسيل في وقت واحد، فالغسيل يخرج ناشف جداً ويحتاج لهواء خفيف حتى يجف .

ولكي تحافظي على غسالاتك من الأشياء التي تقضي عليها، لابد من الإهتمام بها جيداً حتى تحصلي على ملابس نظيفة لا يتأثر شكلها ومنسوجاتها بالغسيل، فدائماً تجد النساء كوتش الغسالة معرض للصدأ والاتساخ، مما يجعل الملابس تتأثر والغسالة تتلف، وهنا يوجد 5 أشياء فى سبب ما يحدث لكوتش الغسالة تعرفي عليها.

5 أخطاء تفعلها النساء أثناء الغسيل تعرض كوتش الغسالة للصدأ والإتساخ

1/ عدم تنظيف الغسالة :- الغسالة كما تنظف الملابس تحتاج هى الأخرى تنظيف، وتظن النساء أن الغسالة تقوم بتنظيف نفسها فى كل غسلة ولكن هذا خطأ فادح، فعليكي أن تقومي بوضع كوب كبير من الخل فى الغسالة، وتشغيلها على أعلى حرارة بدون غسيل، يعمل ذلك على تنظيف الغسالة والحفاظ على الكوتش، ويتم عمل ذلك اذا كانت ترغب السيدة فى تغيير المسحوق، وبذلك قد حافظتي على غسالاتك.

2/ عدم تنظيم الملابس فى دورة الغسيل:- لابد من تنظيم الألوان فى كل دورة، وهذا لمصلحة غسيلك ولكن لمصلحة الغسالة، لابد من اختيار أنسجة من نوع واحد يتم غسلها مع بعضها البعض، وعدم وضع المناشف مع الملابس أبداً.

3/وضع كمية كبيرة من المسحوق :- ليس أبداً صحيح وضع كمية كبيرة من المسحوق حتى يتم تنظيف الملابس جيداً، فهناك كمية محددة لكل غسلة فزيادة المسحوق يترسب ويسبب عفن لكوتش الغسالة .

4/ تنظيف البقع قبل الوضع فى الغسالة:- لا تعتمدي على غسالاتك فى تنظيف البقع، فلابد من فرك البقعة قبل وضعها فى الغسالة، أو تنظيف الملابس من بقايا الطعام أو المفروشات، أو ساعدي غسالاتك فى نقع البقع قبل غسلها .

5/ السوست والأزرار:- لابد من غلق سحابات السوست قبل الغسيل، حتى يكون فتحها وغلقها سهل، وعلى العكس فتح الأزرار حتى لا تتشابك وتتعلق بالملابس

شبكةعيونالإخبارية

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