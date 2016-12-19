نتائج مباريات اليوم الاثنين 19 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

أقيمت اليوم الاثنين مباراتين في ختام منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى المقاصة مع النصر للتعدين بينما لعب المقاولون العرب مع نظيره أسوان وأقيمت المباراتان على استاد أسوان.

نتيجة مباراة المقاصة والنصر للتعدين:

فاز المقاصة على النصر للتعدين بأربعة أهداف نظيفة ، أحرز الأهداف المدغشقرى بولان فوافى هدفين وأحمد الشيخ وايريك تراورى هدف لكل منهما، بهذا الفوز وصل المقاصة للنقطة 37 في المركز الثاني فيما توقف رصيد التعدين عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

نتيجة مباراة المقاولون وأسوان:

تغلب أسوان على المقاولون العرب بهدف نظيف ، أحرزه أسامة مرعى، وبهذه النتيجة صعد أسوان للمركز الـ16 برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد المقاولون عند 21 نقطة في المركز التاسع، ويحقق أصحاب الأرض الفوز الثاني بالدورى هذا الموسم.هدف اسوان: