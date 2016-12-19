أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 19 / 12 / 2016.. التجديد لجنش وصلاح

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 19 / 12 / 2016، العديد من الأحداث الهامة خاصة على صعيد الفريق الكروى بالتجديد لثنائى الفريق محمود عبد الرحيم جنش وإبراهيم صلاح بجانب عقد جلسة مع وكيل الزامبى إيمانويل مايوكا لفسخ التعاقد معه.

جنش يجتمع مع مرتضى منصور الليلة لإعلان التوقيع الرسمى للزمالك

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق مساء اليوم، الاثنين، للإعلان بشكل رسمى على توقيع عقود تجديده للقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات قادمة.

ونجح ثنائى مجلس الزمالك هانى زاده و أحمد مرتضى منصور في حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة ومحمد حلمى المدير الفني وأحمد يحيى وكيل أعمال الحارس فى إنهاء ملف التجديد له ويتبقى فقط الإعلان رسمى فى جلسة رئيس قلعة ميت عقبة.

إبراهيم صلاح يوقع رسميا للزمالك 3 سنوات وقع إبراهيم صلاح لاعب وسط نادي الزمالك على عقود التجديد للقلعة البيضاء بشكل رسمى لمدة 3 مواسم قادمة وجاء توقيعه عقب الجلسة التى عقدها اليوم مع مسئولى قلعة ميت عقبة. وكيل مايوكا يصل الزمالك لفسخ العقد حضر وكيل أعمال الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم نادى الزمالك، لمقر القلعة البيضاء لعقد جلسة مع ثنائى المجلس هانى زاده و أحمد مرتضى منصور لإنهاء إجراءات فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين .

وأكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، لأسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف رفض النادى الأبيض للعرض السعودى بسبب ضعفه من الناحية المادية.

على فتحى يكشف كواليس إصابته مع الزمالك فى بيان رسمى

أصدر على فتحى ظهير أيسر نادي الزمالك بيانا رسميا للحديث حول الإصابة التى تعرض لها والرد على ما تردد بأنها إصابة مزمنة، وذلك قبل ساعات من السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مكثفة.