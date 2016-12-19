أخبار الأهلي اليوم 19/12/2016..الأحمر يطلب شراء "كيجان"

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الأثنين 19/12/2016 أبرزها الخطاب الرسمي الذى أرسله النادي الأحمر للتعاقد مع كيجان دولى لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنادى صن داونز الجنوب أفريقى، لمعرفة طلباته وشروطه للاستغناء عن لاعبه كيجان دولى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتى رغبة الأهلى فى اللاعب الجنوب أفريقى صاحب الـ23 عامًا بعدما أبدى حسام البدرى قناعته التامة به وأطلب التعاقد معه خاصة بعد تعثّر مفاوضات الأحمر مع خاما بيليات لاعب داونز بسبب مُغالاة ناديه فى طلباته المالية للاستغناء عنه حيث طلب صن داونز 3 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن فريقه أغلق ملف مباراة المصرى وبدأ التركيز مُبكراً بلقاء الألومنيوم فى الكأس رفضاً أى تهاون مع الفريق الصعيدى، خاصة وأن مباريات الكأس دائماً ما تشهد مفاجآت.

وكان الأهلى قد فاز على المصرى أمس، الأحد فى الجولة الـ16 للدورى، وسيبدأ الأحمر الاستعداد لمباراة الألومنيوم يوم الخميس المقبل فى دور الـ32 لكأس مصر.

وأشار مدير الكرة فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى إلى أن تركيز الجهاز الفنى انتقل إلى مباراة الألومنيوم، مؤكداً أن الجهاز الفنى يكن كل الاحترام والتقدير للألومنيوم خاصة أن هذه المواجهات تحمل العديد من المفاجآت لذا فلابد أن يحترم الجميع فى الأهلى فريق الألومنيوم وعدم الاستهانة به لأن التهاون مرفوض تماماً فى هذه المباريات.

وافق النادي الأهلي على إعارة 4 لاعبين ناشئين من مواليد 97 و98 إلى النصر للتعدين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وينتظر أن يصل وفد من النصر للتعدين إلى القلعة الحمراء غدا"الثلاثاء" من أجل الحصول على توقيع اللاعبين الأربعة ومن ثم قيدهم في اتحاد الكرة بناء على طلب أسامة عرابي المدير الفني.

قال خالد محمود طبيب الأهلي، إن عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق لا يُعانى من إجهاد فى العضلة الضامة مثلما تردد خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب يُشارك فى التدريبات، كما أنه خاض مباراة المصرى أمس بشكل كامل، وهو ما ينفى مسألة إصابته.

وشدد على أنه من المستحيل أن يغامر حسام البدرى المدير الفنى بأى من اللاعبين حال شكواهم من أى إجهادات.

يُرسل الأهلى خلال اليومين المقبلين خطاباً إلى نادى ريال مدريد يهنئه فيه على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية فى العالم بعد فوز الملكى أمس"الأحد"، بكأس العالم للأندية على حساب "كاشيما انتلرز" اليابانى بأربعة أهداف مقابل هدفين ووصوله للبطولة رقم 21، وفقا لما أكده شيرين شمس المدير التنفيذى بالقلعة الحمراء.

وينوى الأهلى أيضا على التأكيد خلال هذا الخطاب على رغبته فى الاحتفاظ بلقب "الأكثر تتويجا فى العالم" على قميص النادى وكافة منتجاته بشكل "مؤقت" وحتى نهاية الموسم الجارى حتى لا تقع أى أضرار تسويقية على القلعة الحمراء.