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مجلس الوزراء: لا نية لزيادة أسعار «البنزين»..وما يتردد شائعات

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مجلس الوزراء: لا نية لزيادة أسعار «البنزين»..وما يتردد شائعات مجلس الوزراء: لا نية لزيادة أسعار «البنزين»..وما يتردد شائعات

أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء

نفى السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، نية رفع الوقود وقال: مجرد اشاعة وليس لها دليل من الصحة ولا يوجد مفاوضات مع البرلمان ولم تتقدم الحكومة بطلب للبرلمان لزيادة الأسعار ولا حتى توجد دراسة بهذا الأمر.

وأضاف “سلطان” فى مداخلة هاتفية مع برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة “العاصمة 2″: بعض الأشخاص يتداولون الاشاعات والاخبار الغير صحيحة دون تأكيدها، مطالبًا المواطنين بألا ينتبهوا لمثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة وأن يستقوا معلوماتهم من المصادر الرسمية للدولة والحكومة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، ردا على ما أثير على عن وجود قرار من الحكومة القطرية بتقليل العمالة المصرية فى قطر أو أو منعها في المستقبل: الحكومة المصرية لا يوجد لديها ما يفيد هذا وأشار، إلى أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ الشفافية ولا يوجد أى شئ من هذا القبيل.

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