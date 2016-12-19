ضبط 80 طن سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكن ضباط مديرية التموين بأسيوط من ضبط 80 طن سكر تموينى داخل 3 مخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط وذلك خلال حملة لليوم الواحد .

حيث شنت مديرية التموين بأسيوط حملة مكبرة على المخازن بعدد من المراكز اسفرت عن ضبط "ح ر م" 39 سنة صاحب مصنع الأصلي للتعبئة المواد الغذائية مقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط وبحوزته 30 طن السكر التمويني المدعم المستلمة من الشركة القابضة للمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بغرض حجبها عن التداول لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بسعر 7.5 جنية بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

كما تم ضبط "ع م ر" 40 سنة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية مقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط وفى المخزن 25 طن من السكر التمويني المدعم المستلمة من الشركة القابضة للمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بغرض حجبها عن التداول وإعادة ترويجها بالسوق السوداء.

وضبط"ر. ا . ا.م" 40 سنة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية مقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط وبداخل مخزنه 25 طن السكر التمويني المدعم المستلمة من الشركة القابضة للمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين بغرض عرضها للبيع بالسوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم.