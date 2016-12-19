بالصور.. وزير خارجية لبنان: لدينا تاريخ قديم مع مصر ونأمل فى المزيد

أكد جبران باسيل وزير خارجية لبنان خلال زيارته الأولى لمصر وفى ظل الحكومة اللبنانية الجديدة وجود تاريخ كبير من العلاقة المصرية اللبنانية، وتأمل الحكومة اللبنانية فى المزيد من العلاقات الطيبة بين البلدين.

وأضاف خلال تواجده بالقنصلية اللبنانية بالإسكندرية أنه زار مكتبة الإسكندرية اليوم وفوجئ بجمعها بين الحضارة القديمة والحداثة وهو ما يميزها.

وأشاد بدور السفير أسامة الخشاب قنصل عام لبنان بالإسكندرية ودوره فى السلك الدبلوماسى، بالإضافة إلى دوره لخدمة الجالية البنانية بالإسكندرية، كما أشاد بترميم المبنى وحرص محافظة الإسكندرية على التعاون مع الجالية والقنصلية، موجهاً شكره للواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية على تواجده بالقنصلية واستقباله خلال زيارته الأولى لمصر.

ومن المفترض أن يزور وزير الخارجية اللبنانى الكنيسة المارونية الخاصة بالجالية اللبنانية، ومشاهدة التطورات التى قامت بها القنصلية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية مؤخراً.

استقبال وزبر خارجية لبنان بالإسكندرية

استقبال وزير خارجية لبنان

الاحتفال بوزير خارجية لبنان

الترحيب بوزير خارجية لبنان أثناء زيارته الأولى لمصر

خلال استقبال وزير خارجية لبنان بالإسكندرية

وزير خارجية لبناناثناء تقطيع تورته الاستقبال

وزير خارجية لبنان أثناء ترحيبه باعضاء الجالية

وزير خارجية لبنان خلال زيارته للإسكندرية

وزير خارجية لبنان ومحافظ الإسكندرية

وزير خارجية لبنان يرحب بالجالية