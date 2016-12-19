موقع تحديث بطاقة التموين لاستمرار صرف الدعم للمواطنين وإضافة المواليد الجدد

شيماء مصطفى

اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تحديث بيانات البطاقة التمونيه بداية من ديسمبر الحالي وذلك حتي يصل الدعم لمن يستحقه في منظومة السلع التمونية والخبز وحرصا من الوزارة بأن يصل الدعم لكل من يستحقة .



تحديث بطاقة التموين واضافة المواليد الجدد

صرح خالد خنفي وزير التموين والتجارة بأن يجب الاسراع من قبل المواطنين لتحديث بيانات بطاقة التموين والتأكد من تسجيل الرقم القومي لكل حاملي البطاقه ومن تضمنهم البطاقه من افراد وذلك حتي يتم التعامل واخذ الاجراءات الجدية المتبعه لوصل الدعم لمستحقينه بشكل سليم وكامل .

وجائت الخطوة المؤكدة لتحديث البيانات بعد عملية تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين من خلال الحملة التي قامت بها الوزارة لتصفية الغير مستحقييين للدعم من البطاقه كالمتوفيين والمسافرين لاكثر من 6 اشهر والاسماء المتكررة .

وكان هذا في اطار شامل البحث والتدقيق من قبل الوزارة لمن يصلهم الدعم حيث فتحت الوزارة مجال التبليغ من المواطنين مقابل ان تعفيهم من أي غرامات او رسوم مدفوعة نظير استلامهم سلع ودعم غير مستحق طوال الفترة السابقة .

ويستطيع الان جميع المواطنين تسجيل وتحديث بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية فقط اضغط هنا

شبكةعيونالإخبارية

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