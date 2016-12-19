أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 19 / 12 / 2016 .. المصرى يشكو جهاد جريشة رسميا

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم، والتى جاء فى مقدمتها تقديم النادي المصرى بشكوي رسمية ضد جهاد جريشة لاتحاد الكرة بسبب "ضربة الجزاء" أمام الاهلي.

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أنه تم تقديم شكوى رسمية ضد الحكم جهاد جريشة الذى أدار مباراة أمس بين المصرى والأهلى بالدورى، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية.

قال حلبية فى تصريحات إذاعية، إن جريشة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمصرى أمام الأهلى كانت كفيلة بقلب الموازين فى المباراة، بجانب قراراته العكسية ضد لاعبى المصرى.

يذكر أن المصرى خسر أمام الأهلى أمس بنتيجة 3-1.

قررت لجنة مسابقات كأس مصر برئاسة عامر حسين إقامة مباريات دور الـ16 أيام 6 و7 و8 فبراير المقبل.

كما تقرر تأجيل مباراتى الأهلي والزمالك فى مباريات دور الـ16 فى حالة التأهل، وذلك لانشغالهما بمباراة السوبر المصرى الذى يجمعهما معاً يوم 10 فبراير بالإمارات.

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لنادى صن داونز الجنوب أفريقى، لمعرفة طلباته وشروطه للاستغناء عن لاعبه كيجان دولى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتى رغبة الأهلى فى اللاعب الجنوب أفريقى صاحب الـ23 عامًا بعدما أبدى حسام البدرى قناعته التامة به وأطلب التعاقد معه خاصة بعد تعثّر مفاوضات الأحمر مع خاما بيليات لاعب داونز بسبب مُغالاة ناديه فى طلباته المالية للاستغناء عنه حيث طلب صن داونز 3 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب.

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن استاد القاهرة الأقرب لاستضافة المباراة الودية للمنتخب الوطنى أمام تونس والمقرر إقامتها يوم 8 يناير المقبل، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون.

وأشار وزير الرياضة فى تصريحات خاصة إلى أن هناك محاولات لإقامة المباراة الودية بحضور جماهيرى محدود.

فاز المقاصة على النصر للتعدين بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف المدغشقرى بولان فوافى هدفين وأحمد الشيخ وايريك تراورى هدف لكل منهما.

بهذا الفوز وصل المقاصة للنقطة 37 في المركز الثاني فيما توقف رصيد التعدين عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

وقع إبراهيم صلاح لاعب وسط نادي الزمالك على عقود التجديد للقلعة البيضاء بشكل رسمى لمدة 3 مواسم قادمة .

وجاء توقيع إبراهيم صلاح عقب الجلسة التى جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك .